Absueltos el alcalde de Ourense y el policía local al que acusaba de atropello

El magistrado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, ha dictado sentencia absolutoria para el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acusado de un delito leve de coacciones y el agente de la Policía Local al que el regidor y un exedil de DO denunciaron por intento de atropello en las inmediaciones del pabellón de Os Remedios.

El fallo, que se ha dado a conocer este viernes, estima que los hechos acontecidos el pasado 14 de febrero "no se consideran merecedores de reproche penal para ninguno de los implicados". Concretamente, el juez constata en su sentencia que respecto al agente de la Policía Local el hecho de que aparcase en zona prohibida y que se marchase con el vehículo desoyendo los requerimientos de los dos concejales que lo abordaron en la calle "no reviste trascendencia penal alguna" pues no cabe "una posible desobediencia a mandato u orden legítima proveniente de autoridad o funcionario en ejercicio de su cargo".

Ahora bien, el magistrado considera "cierto" que a consecuencia de las maniobras realizadas por el conductor para zafarse de la presencia de los ediles pudo poner en riesgo su integridad física, como así ocurrió al pasar con la rueda por encima del pie del exedil Telmo Ucha causándole lesiones leves.

Sin embargo, según recoge el fallo, "a la vista de la forma en que se produjo tal hecho, reflejada en la grabación aportada por el canal Auria Tv, no cabe apreciar intencionalidad del conductor en la causación de lesiones".

Respecto a la conducta de Jácome y Ucha, el juez ha valorado que el hecho de impedir por un breve lapso de tiempo que el agente policial reanudase la marcha, interponiéndose en su trayectoria e instándole a esperar la llegada de la Policía Local, "sin emplear violencia física alguna", "no se considera una conducta de entidad suficiente en el presente caso para la consumación del delito leve de coacciones".

Por otra parte, el juez también ha dejado constancia de que no entra a valorar las afirmaciones del alcalde, tanto dentro como fuera de la sala, referentes a la supuesta "mafia" y "corrupción policial", como tampoco ha entrado a valorar una eventual vulneración del derecho al honor del denunciante en relación a la publicación de la grabación por parte de DO y sus comentarios públicos sobre el accidente.

LOS HECHOS. Los hechos juzgados hace poco más de una semana, muy conocidos tras circular el vídeo por las redes sociales, se desencadenaron después de que Jácome se situase delante del vehículo del agente, fuera de servicio, y le reprochase que aparcase en un vado en el acceso principal del Pabellón de Os Remedios, invadiendo la salida de emergencia. Este fue el vídeo que publicaron desde Democracia Ourensana:

Durante la vista los representantes de Gonzalo Pérez Jácome y Telmo Ucha solicitaron la libre absolución de un presunto delito leve de coacciones y, a mayores, el abogado de Jácome pidió la condena del agente a 30 días de multa, a razón de 30 euros, por un presunto delito de intento de atropello.

Cabe recordar que el exedil Telmo Ucha ya había retirado con anterioridad cualquier tipo de acusación por intento de atropello contra su persona. Por parte de la defensa del agente habían solicitado la libre absolución por el citado intento de atropello y la condena de Jácome y Ucha a una pena de un delito leve de coacciones, a multa de tres meses a razón de 150 euros al día en el caso de Jácome y 20 euros al día en el de Ucha, en base a los ingresos que cada uno percibe.

Además, el letrado Luis Coello también solicitó que indemnizasen en la cantidad de 3000 euros por el daño moral ocasionado al agente de la Policía Local, pidiendo la responsabilidad solidaria de ambos, además de la responsabilidad subsidiaria del grupo municipal de Democracia Ourensana.