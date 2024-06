Absuelto de un delito de odio por llamar "maricona de mierda" a un hombre en Lobios

La Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un hombre, que estaba acusado de un delito de odio por, presuntamente, atacar la dignidad personal y la integridad moral de una persona al emplear "conductas homófobas" al llamar "maricona de mierda" a un vecino de Lobios (Ourense) en un supermercado.



Según recoge la resolución facilitada por fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los hechos se remontan a febrero de 2022, cuando el denunciante presentó denuncia ante la Guardia Civil de Lobios por insultos homófobos, que dio lugar a la incoación de diligencias previas.



El Ministerio Público pedía por estos hechos penas de hasta nueve meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y diez meses de multa, a razón de diez euros diarios, tras calificar los hechos como un delito contra la dignidad personal.



El denunciante esgrimió en su denuncia que cuando estaba en el supermercado, en un momento determinado, y durante una pequeña discusión con las cajeras, el hombre sin previo aviso, y dado que tenía prisa por terminar, le manifestó: "quieres acabar ya, maricona de mierda". Acto seguido, adujo que le manifestó "qué peste a mierda", "como apestáis los maricas, que asco" o "podéis largaros de aquí", en alusión al colectivo homosexual.



La Audiencia de Ourense considera que no han quedado acreditadas estas expresiones discriminatorias por razón de la orientación sexual del denunciante y ha determinado la absolución del acusado.



En concreto, dos empleadas del establecimiento, y una tercera, clienta del supermercado, explicaron que tan sólo pudieron escuchar la expresión "maricona de mierda".



Para la sala, esto sólo prueba un hecho "puntual y aislado, censurable y moralmente reprobable", que ocurrió en un momento de "nerviosismo", ante la premura del acusado por abonar su compra y marcharse, no advirtiéndose en éste "la clara e inequívoca intención de discriminación del denunciante por razón de su condición sexual".



Añaden los magistrados que no se advierte "ninguna otra circunstancia que permita inferir tal ánimo".



"El acusado ni siquiera conocía al denunciante, ni consta que en otro momento se dirigiera a él mostrando algún tipo de menosprecio hacia su persona con motivo de su orientación sexual", abunda la sala.



En suma, consideran que los hechos a lo sumo serían constitutivos de "una vejación injusta", infracción que se encuentra despenalizada.