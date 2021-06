Absuelta una mujer acusada de matar a dos ancianos en Arzúa

La Audiencia provincial de A Coruña ha absuelto a una mujer acusada de matar en julio de 2016 a un matrimonio de ancianos en Arzúa mientras ambos dormían.

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia de A Coruña ha decidido la absolución de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, que, por unanimidad, consideró a la mujer, diagnosticada de esquizofrenia, no autora de los homicidios dolosos por concurrir la eximente de anomalía o alteración psíquica.

En el texto, al que ha tenido acceso Efe, los magistrados apuntan que "no consta como probado" que en la madrugada del 27 de julio de 2016 la acusada se dirigiera a la vivienda de las víctimas portando un cuchillo con hoja metálica de unos 25 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho.

Tampoco consideran probado que, tras abrir la puerta de la vivienda, accediera a su interior, agrediendo a la pareja con el cuchillo que portaba.

Además, apunta que la encausada presentaba un "trastorno psicótico agudo que anulaba totalmente sus capacidades cognitivas y volitivas".

La Fiscalía solicitó la medida de internamiento para tratamiento médico en establecimiento adecuado al tipo de alteración psíquica que le ha sido diagnosticada, por tiempo igual o inferior a 15 años.

La abogada de la defensa, Verónica Suárez, indicó en sus conclusiones que esos hechos "no constituyen delito alguno" y que por ello "no procede imponer ni pena ni medida de seguridad alguna, al no ser necesaria", pues alegó que la mujer no es peligrosa.

Esta es la segunda vez que se celebra la vista oral del juicio, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenó repetir el anterior, celebrado en octubre de 2019, por considerar que el veredicto debió haber sido devuelto.