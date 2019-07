 A abstención do PPdeG permite aprobar unha moción socialista en apoio á Lei do Aborto

A abstención dos deputados do Grupo Popular facilitou a aprobación dunha moción presentada polo PSdeG-PSOE en apoio á Lei do Aborto do ano 2010, cuxo "pleno cumprimento" reclama ao Goberno autonómico o Parlamento de Galicia.

A moción foi debatida na tarde deste martes durante a primeira xornada do último pleno do período ordinario de sesións antes do parón estival. Deste xeito, a abstención do PPdeG permitiu que a moción saíse adiante, aínda que a deputada popular Marta Rodríguez-Vispo acusou os grupos da oposición de buscar "xerar conflito onde non o hai" a través da iniciativa.

E é que o debate da moción converteuse nunha crítica do conxunto dos grupos da oposición á postura do PP sobre a interrupción do embarazo e ás alianzas dos populares con formacións como Vox que se opoñen ao dereito das mulleres a abortar.

Así, os grupos da oposición --PSdeG, En Marea, BNG e Mixto-- acusaron á Xunta de Galicia de antepor o dereito á obxección de conciencia dos profesionais do medicamento ao dereito ao aborto das mulleres por razóns "ideolóxicas".

Estas palabras provocaron a resposta dos populares, que aseguran que a Xunta "cumpre" a lei e defende a "liberdade" das mulleres "decidan o que decidan" desde unha perspectiva de exercicio "individual" dos seus dereitos "sen imposicións".

Antes, Julio Torrado (PSdeG) acusou á Xunta de "incumprir" a Lei do Aborto por "non estar de acordo con ela" ao antepor "un dereito non priorizado" como o da obxección de conciencia ao dereito á interrupción do embarazo, que "si está priorizado". Nesta liña, o socialista cre que o PP "dá cobertura aos ultradereitismos" tanto "dentro do seu partido con (José María) Aznar ou (Pablo) Casado, como fóra, con Vox".

Do mesmo xeito que Torrado, o resto de deputados da oposición que participaron no debate lembraron o caso da muller da Mariña Lucense que perdeu o útero por verse obrigada a desprazarse a Madrid para someterse a unha intervención de interrupción do embarazo polos atrasos no Sergas, o que carrexou unha condena xudicial contra a Xunta en 2014.

Respecto disto, a deputada popular asegurou que desde a Consellería de Sanidade impulsáronse medidas para que non se volvese a repetir "un desgraciado caso" como aquel. Así, lembrou que se estableceu ao hospital Álvaro Cunqueiro como "centro de referencia" para as interrupcións voluntarias do embarazo en casos de máis de 22 de semanas.

RESTO DE GRUPOS. Por parte do resto de grupos, a deputada de En Marea Eva Solla censurou a "falta de medios" na sanidade pública galega para a atención das mulleres, algo que relaciona coa postura do PP sobre o aborto e que leva á Xunta a "incumprir" a lei de 2010.

Para Noa Presas (BNG), o PP "pensa igual que os seus socios" de Vox, como, segundo a deputada, quedou evidenciado con "o intento de contrarreforma" do exministro de Xustiza Alberto Ruiz Gallardón "que o feminismo parou na rúa".

Por último, Paula Vázquez Verao (Grupo Mixto) incidiu en que "os dereitos se non se defenden continuamente corren o risco de perderse", á vez que solicitou que se amplíe de novo até os 16 e 17 anos a cobertura das mulleres que queiran someterse a un tratamento de interrupción do embarazo.