Absoltos os 13 acusados na operación Zamburiña logo de anularse as escoitas orixinaron a causa

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Ourense acordou absolver aos 13 acusados, catro axentes da policía e outras nove persoas, na operación Zamburiña dos delitos que se lle atribuían despois da anulación durante o xuízo das escoitas telefónicas que deron pé á causa.

Así o sinala o tribunal nunha sentenza con data do 22 de febreiro, á que tivo acceso Europa Press, e despois da celebración do xuízo o pasado mes de xaneiro na Audiencia Provincial de Ourense.

En concreto, nove persoas e catro axentes do corpo da Policía Nacional estaban acusados de colaborar no tráfico de drogas durante o ano 2015 na cidade. Para eles, a Fiscalía pedía penas que en conxunto sumaban 100 anos de cárcere por supostos delitos contra a saúde pública, omisión do deber de perseguir delitos, revelación de segredos ou tenencia ilícita de armas atribuídas en distintos graos.