Absolto un médico que se esqueceu de facer unha garda na que faleceu un paciente

O Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra absolve a un médico do Sergas acusado dun delito de homicidio por imprudencia grave en comisión por omisión por esquecerse de prestar a garda que aceptara realizar o 4 de agosto de 2018 no PAC da Estrada entre as 15 e as 22 horas, período durante o cal se produciu o falecemento dun paciente.

O maxistrado, de acordo co criterio do médico forense, conclúe na sentenza que os síntomas que presentaba a vítima, que sufría Párkinson, tales como febre, dor abdominal e dificultade respiratoria, eran "signo de alerta para calquera facultativo de que se podía producir un vómito", que foi o que lle ocasionou a morte. Por tanto, conclúe que se se houbera actuado conforme ao protocolo (colocar ao paciente en determinada postura, aspiración, etc.), se podería evitar "o vómito e, con iso, o falecemento".

Na sentenza, o xuíz recalca que, se estivera un facultativo no servizo de garda do PAC, poderíase evitar a morte do paciente. Con todo, salienta que a ausencia esa tarde no centro médico do acusado non foi o que determinou o falecemento, pois a doutora que estaba de garda comunicou telefonicamente ese día ás 15:07 horas á Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Santiago que o facultativo de reforzo non acudira a quenda de tarde.

Unha vez localizado o acusado, segundo consta na resolución, informa de que non pode acudir porque se atopa cubrindo unha garda no PAC de Vilagarcía de Arousa. O xuíz explica no fallo que o responsable asistencial de atención primaria do Sergas, a quen se pon ao corrente da situación e das actuacións realizadas, xa que por diferentes motivos os tres ou catro facultativos da lista non se podían facer cargo da garda, decide sobre as 15:40 horas que, debido á imposibilidade de cubrilo, tería que prestar o servizo só unha doutora, quen se atopaba fóra do PAC cando sucederon os feitos porque tivera que saír a unha asistencia.

"Ás 15:40 horas dese día, case dúas horas antes de que o paciente entrase no PAC demandando asistencia, máis de tres horas e vinte antes de que se detectasen os síntomas de que ía sufrir un vómito e máis de catro antes de que falecese, xa se decidiu que a ausencia do acusado non ía ser cuberta por ninguén", destaca o xuíz, quen insiste en que, por tanto, o Sergas "xa tiña coñecemento da situación, de modo que, sabendo que o acusado non podía cubrir a garda, debeu adoptar as medidas necesarias para liquidar a situación".

O maxistrado entende que cando chegou a vítima demandando asistencia facultativa "non pesaba xa sobre o acusado a obriga de actuar", pois o Sergas asumiu "a posición de garante" desde que tivo coñecemento de que non ía facer acto de presenza.