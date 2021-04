Abre este mércores o prazo para solicitar o bono turístico '#QuedamosenGalicia'

A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a través da Axencia Turismo de Galicia, promove a segunda edición do bono turístico #QuedamosenGalicia, que poderá solicitarse desde este mércores.

Así o expuxo o vicepresidente primeiro Alfonso Rueda na súa visita en Oleiros (A Coruña), xunto á directora de Turismo de Galicia, Alfonso Rueda reivindica o "turismo seguro" na autonomía, onde uns 700 establecementos uníronse xa a esta iniciativa ; o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, entre outros, a un dos establecementos adheridos a esta segunda convocatoria.

No acto, o conselleiro apuntou que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes a convocatoria para solicitar desde o mércores un bono que se poderá empregar nas ofertas e paquetes publicados polos establecementos adheridos nesta segunda convocatoria.

Rueda subliñou que é un produto "que funciona", após a boa resposta na anterior convocatoria, e enmarcou esta medida no obxectivo de que o sector turístico, especialmente afectado pola pandemia, poida ir "recuperando a súa forza". Na súa intervención, apelou tamén ao "turismo seguro" en Galicia, en referencia ás medidas sanitarias no actual contexto de pandemia.

A presentación desta nova edición tivo lugar no Noa Boutique Hotel de Oleiros, unha das case 700 empresas que xa se uniron á iniciativa até agora e que supón un 24% máis que na convocatoria do ano pasado. Esta nova convocatoria permitirá mobilizar máis de 6,8 millóns de euros.

NOVIDADES

En concreto, o Diario Oficial de Galicia (DOG) recolle este martes a resolución pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, deste cartón.

Esta iniciativa encádrase nas medidas impulsadas en colaboración co Clúster de Turismo de Galicia para estimular a demanda turística interna. Esta segunda edición presenta novidades con respecto á primeira, xa que está dirixido ás persoas, maiores de 18 anos, empadroadas en calquera dos municipios de Galicia.

Outra novidade é que o cartón prepago será cofinanciada entre a Administración e a persona solicitante "na procura de alcanzar un efecto multiplicador resultado do esforzo da Administración e da solidariedade das persoas solicitantes co sector turístico galego".

O importe total do cartón, de 250, 375 e 500 euros, será financiado polo beneficiario nun 40%, cun importe máximo de 200 euros, e contará cunha achega complementaria da Administración autonómica do 60%, cun importe máximo por cartón de 300 euros.

A duración do procedemento coincidirá coa vixencia do programa, é dicir, até o 15 de decembro, e as solicitudes deberán enviarse a través da sede electrónica da Xunta.