O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitou este mércores a escola infantil de Santa Susana, en Santiago de Compostela, coincidindo coa apertura do período de matrícula destes centros para o próximo curso, 2022/2023, o primeiro no que serán 100% gratuítas para todos os nenos.

"Convertémonos así na primeira comunidade autónoma cunha educación infantil universal", dixo Núñez Feijóo, que destacou que o ensino gratuíto esténdese, deste xeito, na Comunidade "desde o tres meses até os 18 anos".

Nun momento no que os fogares teñen que asumir novos sacrificios e no que "todo sobe", "en Galicia, a educación infantil custa cero euros", dixo Feijóo, apuntando que a iniciativa conta cun investimento de 30 millóns de euros para beneficiar a máis de 30.000 familias.

Con iso, o presidente galego destacou que Galicia volve ser "referente" do estado nesta materia, como única comunidade na que "non paga ningunha familia" desde a educación infantil á universitaria. "Esta terra hoxe pode garantir máis oportunidades", engadiu.

O xefe do Executivo galego lembrou que "este fito" é posible grazas aos traballadores públicos da Xunta, que "fan posible que as familias non teñan que facer ningún trámite adicional para acceder á gratuidade"; ás entidades e empresas que xestionan escolas infantís, "que no 99% dos casos accederon a implantar a gratuidade"; e, tamén, aos concellos, que teñen a oportunidade de ofrecer a gratuidade nas escolas da súa competencia, a cambio de que a Xunta asuma o 100% do prezo que antes pagaban as familias e "sen ningún custo extra para as arcas municipais".

O presidente galego concluíu pedindo de novo ao Goberno de España que cofinancie esta gratuidade da educación infantil, tal e como comprometeu ao comezo da lexislatura, e que poida estenderse a todo o Estado.

Medidas para a infancia. Durante a súa intervención, o presidente da Xunta mencionou os pasos dados polo Goberno galego para facilitar ás familias o coidado dos seus fillos.

En concreto, destacou, Galicia conta a día de hoxe con case 25.000 prazas de educación infantil, fronte ás 12.000 de 2009 e ten unha das taxas máis altas de España de escolarización neste nivel educativo.

A partir do curso 2020, a Xunta estableceu a gratuidade destes centros para segundos fillos e sucesivos, algo que se fai extensivo agora a todos os centros e a todos os nenos.

No ámbito rural, Núñez Feijóo mencionou as casas niño, que contan na actualidade cun centenar de centros funcionando en distintos puntos da Comunidade.