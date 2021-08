Abogados Cristianos pide a la Xunta que reponga el monumento a Juan Pablo II

La asociación Abogados Cristianos ha pedido a la Xunta de Galicia que reponga el monumento a Juan Pablo II del Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. De no hacerse, afirma que no descarta iniciar un procedimiento contencioso.

Su presidenta, Polonia Castellanos, denuncia que "la Xunta permite que en Galicia haya monumentos a líderes comunistas como el Che Guevara, en contra de las recomendaciones del Parlamento Europeo, mientras derriba símbolos cristianos, atentando contra la propia Constitución".

Asegura que "los gobernantes utilizan cualquier excusa para destruir monumentos cristianos. "En este caso, la Xunta dijo que haría una intervención para conservar y poner en valor el monumento y lo que ha hecho ha sido eliminarlo y dejar solo una placa", añade.