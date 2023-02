Abierto el plazo de solicitud de ayudas de la Xunta para renovar electrodomésticos

La Xunta ha abierto en la mañana de este miércoles el plazo para que los ciudadanos puedan solicitar ayudas para renovar electrodomésticos. Las cuantías oscilarán entre los 100 y los 450 euros, en función del aparato y el nivel adquisitivo del consumidor.

El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, ha recordado la apertura del plazo este miércoles durante una visita a Electrodomésticos Domínguez, en Monforte de Lemos (Lugo), uno de los 419 establecimientos adheridos —76 en la provincia de Lugo— a la convocatoria.

Conde ha destacado que esta línea, dotada de un presupuestos de 3 millones de euros —un 50 por ciento más que en 2022— busca contribuir a que 20.000 familias gallegas adquieran electrodomésticos más eficientes, al tiempo que se reduce la factura eléctrica de los hogares. En paralelo, dinamiza las ventas del sector.

Las ayudas son de concurrencia no competitiva, es decir, se aceptarán por orden de solicitud hasta agotarse el crédito. En todo caso, la fecha límite será el 30 de septiembre.

Las subvenciones están dirigidas a personas que residan en Galicia y quieran renovar sus equipos por otros de la misma tipología y con la siguiente calificación energética: frigorífico, frigorífico congelador o congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción total.

Los apoyos podrán alcanzar el 25 por ciento del precio del electrodoméstico para consumidores generales, mientras que ascenderá al 50 o al 75 por ciento para los de más dificultades económicas. En todo caso, cada beneficiario solo podrá recibir una ayuda para cada una de las tipologías de aparato, con un máximo de tres equipos.

La actual convocatoria prevé movilizar 10,5 millones de euros y conseguir un ahorro económico anual de 800.000 euros y una reducción del consumo energético de 4.000 megavatios-hora al año, con una disminución de las emisiones de dióxido de carbono equivalente a la plantación de 60.000 árboles.