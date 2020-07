Abel Caballero va a ‘Sálvame’ para felicitar a Carlota Corredera y dar publicidad a Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se plantó este martes en el plató del exitoso programa de Telecinco Sálvame para felicitarle el cumpleaños a la presentadora y directora Carlota Corredera, natural de la ciudad olívica. Fue una sorpresa orquestada con los responsables del programa que incluso arrancó las lágrimas a Corredera.

"¿Pero qué haces aquí, alcalde? ¿Cómo te han liado esta gente?", dijo. Y Caballero, con más tablas que nadie en estas situaciones, lució como siempre. "Felicitarte en mi nombre y el de toda la ciudad. Eres una mujer extraordinaria, te queremos". Y acto seguido, aprovechó para promocionar Vigo.

El alcalde anunció en su día que iba a nombrar a la presentadora viguesa distinguida, aunque por el confinamiento no se materializó. Y Corredora manifestó que le hará muchísima ilusión recibir esa distinción. "Para mí es tocar el cielo, porque no hay un reconocimiento más bonito. Para mí ese día será uno de los días más felices de mi vida", dijo, para a continuación añadir: "No estarán personas como mi padre, que es quien me inculcó el viguismo".