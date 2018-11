Abel Caballero espera una llamada del alcalde de Nueva York sobre las luces navideñas

Abel Caballero insiste con las luces de Navidad. Tras convertirse en trending topic con un vídeo viral, ahora ha vuelto a insistir en que el día 24 de noviembre, a las 19.30 horas, espera una llamada del alcalde de Nueva York para ser felicitado por la iluminación navideña de Vigo, que considera la mejor del planeta.

"El alcalde de Nueva York me va a decir que me tiene sana envidia", asegura el regidor socialista, que tira de humor para añadir: "Se tendrá que poner gafas de sol para no quedar deslumbrado".

Hay que recordar que desde 2014 el alcalde de Nueva York es Bill de Blasio.