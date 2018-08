Abel Caballero dice que Sánchez le ofreció su apoyo tras el accidente en Vigo

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha señalado este lunes que recibió la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ofrecerle "todo el apoyo" tras el derrumbe de una pasarela en el festival de deporte y música urbana de O Marisquiño. El también titular de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha comentado, asimismo, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento tras visitar a varios heridos, que se ha puesto en contacto con él el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y que le ha avanzado que "ordenó investigar", de manera que Puertos del Estado ahondará en lo ocurrido.

Caballero ha remarcado que "hay que saber por qué se produjo ese derrumbamiento", dado que "no es el paseíto de madera", puesto que debajo de éste "había una estructura de hormigón" consistente y sólida, clavada en el fondo de la ría, que es la que se vino abajo en un "fallo estructural masivo".

El suceso, ha proseguido, "no se produce porque haya una madera en mejor o peor situación". "Pedro Saura ya ordenó investigar, me llamó también, y después de esa acción de Fomento, sabremos a qué se debió este colapso de toda esa estructura" y que no fue problema de mantenimiento.

Hay una parte que se hizo por un "efecto estético", la pasarela de madera, pero "esa no es la zona que colapsó", pese a "alguna interpretación política interesada, no en el presidente del Puerto, y debo decirlo", ha matizado exculpando a Enrique López Veiga, que sí ha mencionado un fallo estructural. "Las grandes planchas de hormigón caen, y se apoyan contra el fondo de la dársena... Lo que cae es una estructura del puerto, de un muelle del puerto con la catalogación de náutico deportivo", ha concretado Caballero.

Los afectados se vieron obligados a subir por ese entramado "con bastante pendiente", dijo el alcalde, siendo dos las personas que quedaron atrapadas, razón que llevó al cuerpo de bomberos a hacer una operación especial para su liberación, que "costó bastante, no fue una tarea fácil". Se produjeron dos comprobaciones exhaustivas, con buzos, inmersiones, y cámaras térmicas, un dispositivo que se mantuvo hasta bien entrada la madrugada con el objeto de comprobar que no hubiese gente "atrapada bajo el cemento".

Caballero ha compartido que telefoneó al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, una primera vez, y después una segunda, llamada ésta a la que contestó el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves. Sobre la empresa organizadora de la cita musical y deportiva, ha afirmado que cumplió como siempre y que el aforo estipulado era de 4.500 personas máximo, pero no llegó a cubrirse.

Caballero ha hecho hincapié en su conferencia ante los medios de comunicación en que no hubo "un problema de mantenimiento, lo que pasó es que se hundió esa inmensa plataforma de cemento que hay debajo de las tablas, sólida, pilotada y anclada... Las tablas son un adorno, no aguantarían ni diez personas".

Por último, ha desvelado que también se comunicó con él el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de quien recibió un "recado cariñoso". Caballero ha enviado un "abrazo muy fuerte a todas las chicas y los chicos que resultaron heridos, un abrazo de la cercanía, el abrazo de estar juntos en una ciudad, y el abrazo de sentirnos juntos... Esta gente joven, magnífica y extraordinaria, que estaba disfrutando de un concierto y que se vieron atrapados en un derrumbamiento colosal".