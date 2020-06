Abascal presenta en Mos os candidatos de Vox: "Vixiaremos a Feijóo"

O presidente de Vox, Santiago Abascal, proclamou este xoves que o seu partido terá "vixiado" ao presidente da Xunta e candidato á reelección, Alberto Núñez Feijóo, e sinalou que, se é chave de goberno, "negociará", pero sen "garantir" un eventual apoio á investidura do líder do PP.

Así o trasladou nun acto de presentación dos catro cabezas de lista da formación que concorren ás eleccións galegas do 12 de xullo, celebrado nunha nave industrial dun polígono en Mos.

Abascal subliñou que os próximos comicios autonómicos son "unha oportunidade histórica para manter a Feijóo vixiado" e, aínda que recoñeceu a dificultade de "gañar", incidiu en que Vox aspira a obter "un gran resultado", unha "presenza suficiente e significativa" para ter ao líder do PP galego "vixiado" e "que non estea constantemente mirando ás políticas nacionalistas e esquerdistas".

Cuestionado polos medios sobre un posible apoio á investidura de Feijóo se Vox obtén parlamentarios en Galicia, Santiago Abascal (que hai unhas semanas mostrábase disposto a un acordo co PP para evitar un goberno de "extrema esquerda" na Xunta) advertiu de que o seu partido "non garante nada" a ese respecto. "Se os galegos nos dan a chave do próximo goberno, faremos valer a nosa representación, de maneira moderada (...) Vox negociará", aseverou.