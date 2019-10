Abascal critica que la prioridad de Sánchez sea "sacar un muerto de su tumba"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que "la gran prioridad nacional" para el Gobierno sea "sacar a un muerto de su tumba después de un descanso de 40 años", y ha atacado por su "complicidad" a la junta electoral central y al Tribunal Supremo por permitir esta "burda profanación" con tintes electoralistas.



En un mitin en Vigo ante unas 1.400 personas, precedido de una carga policial contra un grupo de jóvenes que increparon con gritos de "fascistas" a los asistentes, Abascal ha afirmado que la exhumación y reinhumación del cadáver del dictador fue "un show televisivo" que contó con "el silencio cómplice" de PP y Ciudadanos.



Abascal ha afirmado que "no es responsabilidad" de Pedro Sánchez ni del PSOE, sino del PP y de Mariano Rajoy, que mientras gobernó permitió que hoy la ley de memoria histórica siga vigente, transigiendo con "los postulados de la dictadura progre".



Ha abundado en que la con ley de memoria histórica, con "la relectura del pasado", pretenden "arrebatarnos la memoria de lo que vivieron nuestros padres" y, de paso, "destruir la concordia entre los españoles, deslegitimar la transición y, con ella, la Corona".



El líder de Vox ha deducido que lo que se busca, a la postre, es "el derrocamiento de Felipe VI y la cruz que representa la dignidad de los españoles".



Abascal ha retado al PSOE a hablar de memoria histórica durante la campaña electoral y ha afirmado que las siglas socialistas tienen "antecedentes penales".



También ha afirmado que el PSOE "da miedo a los jueces, fiscales, abogados del estado, comisarios, generales" y es percibido como "un partido enemigo de las instituciones democráticas, de la división de poderes, de las libertades".



Sobre la crisis en Cataluña, ha denunciado que a las fuerzas de seguridad se les abocara al "combate cuerpo a cuerpo" con grupos protagonistas de "prácticas terroristas".



Y mientras, a la Guardia Civil se le "impidió" actuar y solo se le "activó" cuando Pedro Sánchez viajó a Cataluña "disfrazado de James Bond", o estos días para participar en el "gran despliegue en Cuelgamuros para sacar un muerto de su tumba", ha censurado.



Abascal ha afirmado que al Gobierno "no le importa" que en Cataluña haya "un golpe de estado vivo" y que el Tribunal Supremo "trata de convencernos de que es una algarada callejera" con una sentencia "a la medida del abogado -del estado- de Pedro Sánchez".



El líder de Vox ha reprobado que pese a las advertencias a la Delegación del Gobierno y a la Junta Electoral Provincial de que podía haber incidentes hoy en Vigo se haya permitido que "un grupo de fanáticos" intentaran "atemorizar" a los asistentes al mitin.



Una escena, ha afirmado, recurrente allá donde va Vox y que está "a la medida" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien le interesa, según ha dicho, "situarse en la moderación para decir que está entre dos extremos".



El candidato al Congreso por Pontevedra Antonio Budiño, general del Ejército de Tierra en situación de reserva, tras dirigirse al público con el saludo militar, ha proclamado que en Galicia "no queremos ser otra Cataluña" y ha añadido que en esta comunidad "tenemos nuestros CDR".



"Vemos el odio en sus ojos, tienen afán de hacer daño a nuestros policías", ha dicho sobre unos cincuenta jóvenes concentrados esta tarde en el exterior del auditorio Mar de Vigo, que se quedó pequeño al quedarse fuera más de un centenar de personas.



Budiño ha atacado también la política lingüística en Galicia y ha indicado que "si a mi hijo le he puesto Juan en su partida de bautismo, es Juan, señora maestra, no es Xoán. No se les mete en la cabeza que la educación es patrimonio de los padres", ha rematado.



El candidato de Vox por Pontevedra ha destacado también que en las anteriores elecciones Vox consiguió abrir "una brecha en territorio dicen que hostil" con casi 28.000 votos en esta circunscripción.



El general Budiño ha plasmado su compromiso de defender la provincia como si de una toma de posesión se tratara, jurando defender la Constitución.