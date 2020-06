Vox acusa a Feijóo de ceder "la calle al nacionalismo"

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadè, se ha mostrado convencido, porque dice tener encuestas que lo avalan, de que su formación conseguirá representación tanto en el Parlamento de Vitoria como en el de Galicia y ha querido desmontar también la existencia de lo que ha llamado "oasis gallego".

Y es que, a su juicio, detrás de la supuesta "buena gestión" del 'popular' Alberto Núñez Feijóo, lo que hay que "cobardía" y "cesión" de la "calle al nacionalismo y la extrema izquierda".

Tras recalcar que quienes boicotean sus mítines no son antifascistas, sino "nacionalistas de izquierdas", ha insistido en que emprenderán acciones políticos contra "los responsables políticos" de esa "dejación de funciones" por no garantizar la seguridad tanto en Galicia como en Euskadi. "Y si es contra el lehendakari, Iñigo Urkullu, no nos temblará la mano", ha proclamado.

ECHENIQUE. El también eurodiputado ha acusado este lunes al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, de ser "un meme odioso" que "se protege detrás de su enfermedad" para lanzar "mentiras" y "esparcir su odio" y "resentimiento" en las redes sociales contra el partido de Santiago Abascal.

"Indigno, innoble, infame, miserable, mezquino, abyecto, despreciable, pérfido, ruín, canalla y vil". Esta es la ristra de adjetivos que ha utilizado Buxadé para definir a Echenique

Así ha replicado el dirigente de Vox a los mensajes lanzados este domingo por Echenique en los que calificaba de invención la agresión que denunció haber sufrido el pasado sábado en Sestao (Vizcaya), la diputada de esta formación por Almería, Rocío de Meer.

Sois unos matones, mafiosos y miserables criminales @PabloIglesias



Habéis desatado la violencia, habéis importado los escraches... y ahora queréis desacreditar a las víctimas de vuestro odio.



Pero eso no os va a bastar. Antes nos tendréis que quitar la vida que la libertad. pic.twitter.com/rkQFhjrPoj — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 28, 2020

A su juicio, el portavoz de Podemos es "un meme odioso" que va esparciendo "odio y resentimiento" en la sociedad, pero lo hace "protegiéndose en la enfermedad" que le mantiene postrado en una silla de ruedas. "Me voy a morder la lengua", ha comentado.

Buxadé ha hecho extensiva esta acusación a Podemos y a "los bilduetarras", quienes, según ha denunciado, llevan toda la legislatura "instigando a la violencia" contra Vox y sus simpatizantes.

Para Buxadé, los altercados que se producen en los actos de Vox en esta comunidad demuestran "el falso mito de la pacificación y la normalización" en esta comunidad

"MEZQUINO SILENCIO" DE SÁNCHEZ. "Instigan las coacciones, amenazas y actos de acoso y después se permiten el lujo de decir que mentimos y de negar esa violencia", ha dicho Buxadè, quien también se ha quejado del "silencio mezquino y miserable" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante "una agresión a una diputada nacional".

Además, ha añadido que "no menos indigna es la equidistancia" que ha atribuido al PNV al que, como partido que gobierna en Euskadi, ha señalado como "responsable de asegurar la protección de la vida y la libertad de sus afiliados" allí.

Para Buxadé, los altercados que se producen en los actos de Vox en esta comunidad demuestran "el falso mito de la pacificación y la normalización" en esta comunidad. "Si lo que quieren es que tengamos 'síndrome de Estocolmo', no lo vamos a tener jamás", ha asegurado, garantizando que su partido no se va a "rendir".