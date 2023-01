Abandonan 15 cachorros en dos cajas de tabaco en Pontevedra

"¡El día de los santos inocentes ya pasó!", con esta contundencia respondía este miércoles Gloria Cubas, la presidenta de Os Palleiros, al mensaje que le llegó, pasadas las 21.30 horas, de una conocida en el que le avisaba de que habían encontrado a 15 cachorros de perro en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns, más concretamente en Tilve.

"No me lo podía creer", afirmaba Cubas en la mañana de este jueves al explicar cómo había transcurrido este terrible suceso.

"Estaban todos repartidos en dos cajas de tabaco. Una vecina los encontró e inmediatamente llamó a la Policía Local, que ya hicieron todas las gestiones pertinentes. Nos avisaron y fuimos a recogerlos", apunta la presidenta de la protectora, que recuerda que "ante estos casos se puede pedir ayuda o tener más cuidado".

Pero, ¿de dónde pudieron salir estos cachorros? Cubas no se atreve a responder aún a esta pregunta pero asegura que podrían pertenecer "a un criadero", o bien ser fruto "de un descuido". Eso sí, la veterinaria "desconfía de que sean de dos camadas, porque para ser de una sola, 15 perros... nunca se nos dio ese caso". Lo que está claro, tal y como ella misma lamenta, es que "esta gente no tiene corazón ninguno. Esto no se hace".

Afortunadamente, los 15 perros, que tienen dos meses, se encuentran en buen estado y, aparentemente, están sanos. "Lo bueno es que en principio están sanotes y parece que no tienen demasiado miedo", explicaban desde Os Palleiros en sus redes sociales.

"Ya desparasitamos a los perros ayer –por el miércoles–, por dentro y por fuera, y ahora hay que esperar unos días para vacunarlos, porque no se puede hacer todo a la vez, por si les bajan las defensas, apunta Cubas.

En cuanto a la raza, la portavoz del refugio señala que todos tienen "la lengua azul", por lo que podrían ser perfectamente "un cruce entre un Chow chow o un Shar pei con un Podenco".

"Vamos a intentar averiguar a ver si alguien sabe de algún vecino de la zona que tenga alguno de estos animales, pero claro, también puede ser que el dueño no sea de allí", insiste.

Este es sin duda uno de los peores casos de abandono que recuerdan en la protectora de Campañó. "Tuvimos uno hace 10 años, en el que aparecieron 11 cachorros y nos los dejaron en la puerta de la protectora, pero con tantos perros nunca hubo un caso así", recuerda Cubas, que añade que "no será por campañas y por todo lo que se hace para evitar estas cosas".

La presidenta del refugio confía en que "se puedan adoptar pronto", ya que los cachorros "suelen ser los perros que más reclama la gente", pero, de momento, "hay que esperar entre 10 o 15 días antes de que se puedan ir".

La multa, en el caso de dar con el culpable, podría superar los 30.000 euros.