Ábalos di que Feijóo "suxeriu" rebaixar a seguridade do AVE para acelerar a súa chegada a Galicia

O ministro de Transportes, José Luís Ábalos, asegurou que o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "suxeriu" ao seu departamento a incorporación do sistema de seguridade ASFA no AVE nesta Comunidade para acelerar a chegada do tren, pero que optaron polo "nivel máximo", o sistema ERTMS nivel 2, aínda que a execución sexa máis lenta. "Non ma xogo en seguridade", dixo.

O ministro fixo estas manifestacións no Pleno do Senado en resposta a unha pregunta da senadora do PP Pilar Rojo sobre investimentos en Galicia, a pouco máis dun mes de que se celebren eleccións autonómicas na Comunidade galega.

Despois de revisar prazos de obras e execución, o ministro explicou que se optou por ese sistema ERTMS por responsabilidade e apuntou nese momento que Feijóo fixo outra formulación.

"Suxeriunos o seu presidente que con ASFA quizá podiamos chegar antes. E se cadra chegásemos antes, pero falamos de Galicia e de seguridade ferroviaria", díxolle á senadora o ministro, en alusión clara ao accidente de Angrois de 2013 que causou a morte de 80 persoas e máis de 140 feridos.

Ábalos fixo fincapé en que se instalou o sistema de protección de trens ERTMS nivel 2 e que non se vai acelerar a apertura do tramo ata que a seguridade sexa completa. "É preferible un nivel máximo de seguridade antes que despois, xa temos experiencia. Non corramos, non nos xoguemos a seguridade", recalcou.

Polo demais, o ministro defendeu a implicación do seu departamento coa execución do AVE a Galicia, segundo dixo, a diferenza do sete anos de Goberno do PP. Asegura que "procede ser optimista e confiar" en que se lograrán os "obxectivos", sen máis detalle.

A XUNTA DESMINTE A ÁBALOS

A Xunta desmente as palabras do ministro, de quen di ser "especialista en inventar escusas cando se atopa en problemas" e apunta que "as peticións galegas son claras, están recollidas por escrito e non figura un AVE con sistema Asfa en ningunha delas", ha replicado a Xunta, nunha contestación solicitada por Europa Press, e na que se pregunta se o ministro "insinúa" coas súas declaracións que hai tramos da AVE a Galicia que non son "seguros".

O Goberno que preside Alberto Núñez Feijóo contestou ás declaracións feitas na tarde deste martes polo ministro no Senado e advirte de que "comprometeu unhas datas" e "cando incumpre, xa non sabe que escusas buscar". Algo que tamén precisou Rojo en resposta a Ábalos no senado, ao criticar a imprecisión do ministro sobre cando efectivamente chegará o AVE a Galicia, que a parlamentaria situou xa no ano 2022, e apuntou a Ábalos que está a executar as obras cos Orzamentos do Estado do Executivo anterior, xa que as contas de 2018 están prorrogadas.

A Xunta recoñece que é "certo" que hai lugares en que o AVE empezou a funcionar con ASFA, para despois introducir o ERTMS. Neste sentido, sinala que no Eixo Atlántico está ese sistema de seguridade e tamén en tramos da AVE a Galicia que xa están a funcionar agora mesmo. Por iso, pregúntase se o ministro "está a insinuar" que neses tramos e no eixo atlántico están a funcionar tramos que "non son seguros".

Devandito isto, a Xunta incide en que quere "un AVE seguro e que se cumpran os prazos". "E agora mesmo nin sequera estamos no debate de seguridade, porque desgraciadamente leva tanto atraso que aínda estamos en obras. E diso Ábalos non dá explicacións", sentenciou o Goberno galego.

POSTA EN SERVIZO EN ZAMORA NA PRIMAVERA

Entre outros datos, situou as probas a máxima velocidade entre Zamora e Pedralba de la Pradería (Zamora) a finais de marzo, co obxectivo de solicitar a autorización de posta en servizo na primavera deste ano. O pasado 25 de febreiro o tramo púxose a disposición do Sistema de Xestión do Tráfico para empezar estas probas a 300 quilómetros por hora e que se espera autorizar a posta en servizo de todo o tramo nos meses seguintes.



Engadiu tamén que a actividade é "frenética" na execución do tramo entre Pedralba e Taboadela (Ourense), no que está "todo contratado" e trabállase "a pleno rendemento".