A Xunta confirma a súa intención de persoarse na causa para reclamar o Pazo de Meirás

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou este venres a intención do Executivo galego de acudirse no proceso xudicial para reclamar o Pazo de Meirás de Sada como patrimonio público, dado que actualmente atópase en mans dos herdeiros do ditador Francisco Franco.

"Estivemos a consultar este xoves aos servizos xurídicos da Xunta de Galicia a posibilidade de acudirnos. A resposta provisional é positiva. Se se converte en definitiva, a Xunta será unha das partes que se acudirá no xuízo para reclamar o que entendemos que é patrimonio público, o Pazo de Meirás", subliñou Feijóo este venres após o acto de entrega de 81 vehículos a axentes ambientais e vixiantes de recursos naturais.



Así, o presidente galego destacou o "traballo con responsabilidade" que desde o Goberno autonómico e o Parlamento de Galicia levouse a cabo e mostrou a súa "alegría" de que, "un ano despois estéase en condicións de presentar unha acción reivindicativa da propiedade".

"Cremos que a propiedade do Pazo perténcelle aos cidadáns e non a ningún propietario en concreto", apostilou Núñez Feijóo, quen celebrou que "o Parlamento de Galicia e o Goberno galego fosen útiles para que o Goberno de España por fin tome a iniciativa de presentar esta demanda para o beneficio dos cidadáns".

MEIRÁS "CONSEGUIUSE CON DIÑEIRO DE TODOS": Para Feijóo, devandito patrimonio "mantívose e conseguiuse a través do diñeiro de todos os cidadáns". "Estaremos nesa causa e esperemos poder acreditar que o Pazo non é dunha familia", sentenciou.

Preguntado se espera conseguir acreditar que o Pazo é público, sinalou que a Comisión que a Xunta constituíu dicía que "había moitos argumentos a trasladar ao xuíz" e agora "o Goberno entende que hai causa". "Eu si creo que hai causa, razóns e argumentos xurídicos para que o que se pagou entre todos sexa propiedade de todos", reivindicou Alberto Núñez Feijóo.

E é que este xoves transcendía que o Goberno central presentou unha demanda contra a familia Franco no Xulgado de Primeira Instancia Número 1 da Coruña para reclamar a devolución do Pazo de Meirás de Sada. O escrito reclama a propiedade do inmoble para o Estado pola súa forma de adquisición "simulada e fraudulenta", a súa administración mediante fondos e persoal públicos, e o uso que se lle deu durante a ditadura franquista.