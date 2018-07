A Valedora sostén que probará a súa inocencia e que non dimitirá

A valedora do Pobo, Milagros Otero, manifestou que "non" vai dimitir do seu cargo despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase o nomeamento do xefe de servizo de Administración e Persoal a María Puy Fraga, irmá do portavoz parlamentario do PPdeG, por "desvío de poder".



Á súa chegada á Cámara galega, Otero respondeu que "non" á pregunta de se vai dimitir e, interpelada por como afronta o debate coa petición dos grupos da oposición de que deixe o seu cargo, a valedora contestou: "Non é prato fácil, nin de gusto".

Tamén foi preguntada por se ten previsto contestar os medios de comunicación cando termine a sesión e respondeu que entregará a súa intervención completa. "Xa veremos", dixo respecto de se responderá as cuestións dos xornalistas.

Otero acudiu este xoves a comparecer á Comisión de Peticións da Cámara galega despois de que o TSXG anulase por sentenza o nomeamento de María Puy Fraga por "desvío de poder". Previamente, debátese un informe sobre accesibilidade, un debate que os grupos da oposición pediron suprimir para afrontar a continuidade da valedora á fronte da institución en primeiro lugar, pero o PPdeG opúxose a cambiar a orde do día fixado.

REVOGOU O CARGO. O alto comisionado, en cumprimento da sentenza, revogou o concurso este mesmo luns, tres días despois de que transcendese o fallo xudicial, sobre o que cabe recurso.

Tras a comparecencia de Otero, intervirán os grupos para pronunciarse sobre o cesamento da valedora, respecto diso do que toda a oposición xa adiantou que votará a favor de que deixe o seu cargo. É clave a postura do PPdeG, xa que para revogar o cargo necesítase unha maioría cualificada de 3/5 do hemiciclo e a oposición non ten votos suficientes.

En todo caso, a votación sobre se debe cesar será o vindeiro martes no pleno ordinario da Cámara, aínda que este xoves todos os partidos do Parlamento deixarán clara a súa postura cara a Milagros Otero, que xa avanzou que "non" vai dimitir.

É a primeira vez que a Cámara galega enfróntase a esta situación, aínda que hai un precedente similar con Benigno López, que presentou a súa dimisión como valedor após unhas polémicas palabras sobre os recortes económicos e a lei de dependencia.

SENTENCIA. A Sala do Contencioso Administrativo do TXSG estimou o recurso dun dos participantes no proceso de selección para a provisión , a diario de libre designación, do posto de xefe de servizo de Administración e Persoal.

O tribunal considera probado que a valedora influíu no proceso para que o posto recaese nunha irmá do portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, e filla do catedrático de Dereito do que é discípula Otero, quen, segundo o TSXG, actuou con "arbitrariedade" e cometeu un "desvío de poder".

NOMEAMENTO EN AGOSTO DE 2015. O nomeamento de Milagros Otero como valedora do Pobo produciuse a proposta do PPdeG e tivo lugar no verán de 2015 nun pleno extraordinario, despois de varios anos en que José Julio Fernández ocupase o posto en funcións, após a dimisión de Benigno López (2012) pola polémica que suscitaron unhas palabras súas sobre os recortes económicos.

Nada en Santiago de Compostela en 1960, é catedrática de Filosofía e Dereito da Universidade compostelá. Foi a primeira muller académica numeraria da Real Academia Galega de Lexislación e Xurisprudencia e única muller decana da Facultade de Dereito.

Ademais, a designación de Otero tivo lugar nunha sesión na que tamén se elixiron novos membros do Consello de Contas e os integrantes do Consello de administración da CRTVG. PP e PSdeG pactaron todas as votacións en conxunto, pero non todos estaban de acordo coa liña oficial e cinco deputados socialistas desmarcáronse do pacto cos populares, como se puido ver reflectido co resultado das urnas.

En distintas intervencións públicas, a valedora defendeuse das acusacións polo seu nomeamento e reivindicou a súa "imparcialidade" e rexeitou ser "a valedora do PP". O seu mandato non estivo exento de polémica, sobre todo, ao comezo, co enfrontamento directo co Concello de Santiago pola situación dos sen fogar.