A corguesa Benedicta Sánchez, distinguida coa Medalla Castelao

A cardióloga ourensá Marisa Crespo, a piragüista canguesa Teresa Portela, a activista de Stop Accidentes Jeanne Picard, a actriz do Corgo Benedicta Sánchez Vila e as redeiras galegas recibirán as Medallas Castelao 2019.

Así o avanzou este xoves o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que destacou que, con este recoñecemento, o Goberno galego pon en valor o "capital humano de Galicia" e as "referencias" que estas persoas poden supoñer para a comunidade galega.

Esta é a primeira vez que todas as persoas recoñecidas con este galardón, que a Xunta entrega cada 28 de xuño desde 1984 para conmemorar o retorno a Galicia dos restos do intelectual galeguista que lles dá nome, son mulleres.

AS PREMIADAS. O primeiro nome en ser anunciado foi o da doutora Marisa Crespo Leiro (Cea, 1961), xefa da unidade de insuficiencia cardíaca e transplantes do Complexo Hospitalario da Coruña (CHUAC), a quen o presidente galego referiuse como "unha cardióloga referente desde Galicia" polos seus logros á fronte deste departamento.

A seguinte foi Teresa Portela Rivas (Cangas do Morrazo, 1982), piragüista galega que na súa dilatada traxectoria deportiva logrou 14 medallas en campionatos mundiais en augas tranquilas e outras 17 preseas a nivel continental, ademais de participar en ata cinco Xogos Olímpicos.

En terceiro lugar, Núñez Feijóo anunciou a Medalla Castelao para un colectivo, o das tradicionais redeiras galegas, que -afirmou- desempeña un "papel clave nun sector estratéxico de Galicia" como é o marítimo.

Na súa intervención, o titular da Xunta detallou que este colectivo está composto nun 84 % por mulleres, en moitos casos de avanzada idade, e que están repartidas en oito asociacións que representan a ao redor de 150 rederas.

A continuación, Núñez Feijóo comentou a proposta de galardón para Jeanne Picard (París, 1943), secretaria e delegada de Stop Accidentes en Galicia, pola súa afanada proposta en prol da seguridade viaria á fronte desta asociación desde o falecemento do seu fillo nun accidente de tráfico no ano 2000.

A irrupción da octoxenaria Sánchez Vila

A última da lista de propostas foi Benedicta Sánchez Vila (O Corgo, 1936), actriz da película O que arde", do cineasta galego Oliver Laxe, recentemente premiada polo xurado do festival de Cannes; e quen, como lembrou Feijóo, "nunca antes actuara ante unha cámara nin fixera cinema"



O mandatario autonómico repasou a traxectoria vital de Sánchez Vila e eloxiou o seu compromiso coa cultura galega desde a súa mocidade, á que agora contribuíu coa súa participación a unha idade avanzada nun filme que cultivou amplo éxito entre a crítica.