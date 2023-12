Nueve Canciones gallegas que debes escuchar

La música gallega tiene el encanto de contar historias a través de sus notas, creando un vínculo entrañable con la identidad de la región.

Las canciones gallegas populares, con sus letras impregnadas de poesía y tradición, son joyas sonoras que capturan la esencia misma de Galicia.

La riqueza de las canciones en gallego y la música gallega se revela en las melódicas letras entonadas en gallego, que transmiten el folclore y las experiencias de generaciones pasadas.

Estas canciones gallegas, arraigadas en la cultura local, son más que simples composiciones; son testigos sonoros de la historia y la vida cotidiana en Galicia.

La música gallega es un viaje emocional que nos sumerge en las raíces de esta tierra, conectando el pasado y el presente a través de las notas de canciones que resuenan en el corazón de su gente.

Estas 9 canciones gallegas son un viaje musical que abarca desde la solemnidad hasta el pop más ligero

Os Pinos

Os Pinos, el himno de Galicia, surge de la colaboración entre Eduardo Pondal y Pascual Veiga en 1890. Originalmente titulado Breogán, la obra experimentó cambios antes de su presentación en un certamen musical.

Aunque no se interpretó inicialmente, se publicó como Os Pinos en 1890. Durante la emigración, Xosé Fontenla Leal encargó a Manuel Curros Enríquez la letra en 1907, consolidándose como símbolo gallego.

Prohibido en la dictadura, resurgió durante la Segunda República y, finalmente, en 1976, se estableció como un elemento importante en eventos públicos, marcando su lugar en la identidad gallega.

Lela (Están as Nubes Chorando)

Lela, una joya musical de la tradición gallega, nace como una serenata estudiantil en la pluma creativa de Castelao para su obra teatral Os vellos non deben namorarse.

Esta cautivadora canción, interpretada por un nostálgico coro de boticarios dentro de la trama, le da vida a uno de los personajes principales, Lela.

Así, la melodía no solo es parte de la obra, sino que se convierte en un encantador reflejo de la rica creatividad de Castelao en el ámbito musical.

Ahí ven o Maio - Luis Emilio Batallán

Ahí ven o maio, es como un tesoro musical que nos transporta a 1975, siendo el primer álbum de estudio del encantador cantante de folk gallego, Luís Emilio Batallán. Bajo el sello Fonomusic, este álbum se convierte en un viaje nostálgico donde Batallán transforma en melodías poéticas las obras de destacados escritores como Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, Ramón Cabanillas, Rosalía de Castro y Álvaro Cunqueiro.

Un mágico recorrido por las letras que han dado forma a la rica tradición literaria gallega, resonando en cada acorde como un tributo musical a las palabras inolvidables de estos grandes autores.

Negra Sombra - Carlos Núñez y Luz Casal

Negra Sombra, un poema cautivador escrito por Rosalía de Castro, se convierte en una joya musical de la tradición gallega gracias a la genialidad del músico Xoán Montés Capón.

Este himno atemporal se presentó por primera vez en el Gran Teatro de La Habana en 1892, fusionando las emotivas letras con un alalá recogido en la Cruz do Incio.

Con melodías que resuenan como el susurro del río y la luz de la aurora, la canción se convierte en una experiencia donde la sombra que siempre asombra se entrelaza con la esencia misma de Galicia.

Así, Negra Sombra se erige como un canto eterno, uniendo poesía y música de manera tan intrínseca que ya no pueden concebirse por separado.

O son do Ar - Luar Na Lubre

O Son do Ar, de Luar Na Lubre no es solo una canción, es un tributo sonoro a los antiguos robledales gallegos, capturando la melodía del viento entre los árboles. Inicialmente, era una hermosa pieza que no había alcanzado la atención merecida hasta que, en 1992, el destino la unió con el músico británico Mike Oldfield.

Después de ofrecerle un concierto privado, nació una amistad duradera que llevó a Mike a versionar O Son do Ar, convirtiéndola en el tema principal de su álbum Voyager (1996).

Este evento marcó un punto de inflexión para Luar Na Lubre, catapultándolos a la fama mundial y consolidándolos como grupo revelación. Desde entonces, el sonido del aire en los robledales gallegos resuena en todo el mundo a través de la inconfundible interpretación de Luar Na Lubre.

O tren - Andrés do Barro

O Tren, de Andrés do Barro no solo marcó un hito al convertirse en la primera canción en lengua vernácula no castellana en alcanzar el número uno en España, sino que también se mantiene como un himno de la música gallega. Andrés do Barro, el talentoso ferrolano detrás de esta joya musical, merece sin duda la Medalla de Galicia como un héroe a reivindicar.

La canción, grabada en 1970, tiene un ritmo trepidante y casi onomatopéyico que simula el sonido del tren "que me leva pola beira por la beira do Miño".

Su impacto perdura a través de versiones de artistas como Siniestro Total o Limones, y sigue siendo un deleite para los oídos, nunca defraudando a aquellos que se sumergen en su contagioso compás.

Miña terra galega- Siniestro Total

Miña terra galega es un himno icónico del grupo gallego Siniestro Total, grabado en 1984 y versionando la canción Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Compuesta por Julián Hernández, batería del grupo, la canción surgió durante una fiesta en la Escuela de Caminos de Madrid, donde la expresión "Miña terra galega" coincidía en sílabas y acentuación con la original. Motivado por ello, Hernández escribió la letra en una servilleta en A Coruña en solo quince minutos.

La canción, parte del álbum Menos mal que nos queda Portugal, se convirtió en un himno de Siniestro Total, destacando por su estribillo que reemplaza la Alabama soleada por la Galicia siempre gris.

Turnedo - Iván Ferreiro

Turnedo es una joya musical del reconocido cantante español Iván Ferreiro, formando parte de su primer álbum en solitario, Canciones para el tiempo y la distancia, lanzado en abril de 2005. La canción, compuesta por Iván y su hermano Amaro Ferreiro, se destacó como el primer sencillo del álbum y ha mantenido su popularidad a lo largo del tiempo.

En el álbum en directo Confesiones de un artista de mierda de 2011, Iván la interpretó junto a Xoel López, demostrando la perdurable resonancia de esta pieza musical.

Considerada por publicaciones especializadas como la canción mejor recibida del artista, Turnedo representa un hito significativo en la carrera de Iván Ferreiro, marcando su transición desde el liderazgo en la banda Los Piratas hacia una exitosa carrera en solitario.

Catro vellos mariñeiros

Catro vellos mariñeiros es una canción compuesta en 1940 por José Travieso Quelle, un escritor viveirense. Esta canción ha dejado una marca indeleble en la historia de la música popular gallega, siendo una de las más grabadas y cantadas.

La primera grabación conocida se realizó en los años 60 por María e Xabier, pero la versión más conocida es la de Xoán Rubia en 1972, acompañado por el trío La-la la. La canción, de gran belleza y alegría, rinde homenaje al duro trabajo de los marineros, narrando el regreso a casa de cuatro viejos marinos que huelen a salitre. En el contexto del canto colectivo, la canción adquiere dimensiones casi épicas en su asombrosa sencillez.

José Travieso compuso esta joya musical en la taberna O Sete Velo de la emblemática Rúa do Franco en Santiago, al compás de una guitarra. Con su encanto atemporal, Catro vellos mariñeiros sigue siendo un tesoro musical que celebra la vida marinera y la conexión con las tradiciones gallegas.