O 75% dos galegos sae de bares todas as semanas, un 4% deles a diario 

O 75% dos galegos sae de bares todas as semanas e un 4% deles o fai a diario, segundo unha enquisa realizada por Madison Market Research, coa colaboración da Sociedade Española de Dietética e Ciencias de Alimentación (SEDCA).

Estas cifras son similares ás rexistradas no conxunto do Estado, xa que o 75% dos españois frecuenta os bares todas as semanas. Con todo, a porcentaxe dos que o fan a diario é un pouco superior e elévase ao 7% no total de España.

Ademais, de acordo cos datos deste estudo, Galicia é unha das comunidades autónomas onde a cervexa tradicional é a bebida máis consumida no xantar.

A Sociedade Española de Dietética e Ciencias de Alimentación recordou que o Informe do Consumo Alimentario en España 2018 do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, sinalou que o gasto en alimentos, bebidas e aperitivos fose do fogar ascendeu a 34.539,32 millóns de euros, o que equivale a preto de 16.432,2 millóns de consumicións en hostalaría.

Respecto diso, a Sedca indicou que, na actualidade, os horarios laborais e o ritmo de vida provocan unha inadecuada alimentación e o non poder comer en casa entre semana. De feito, o 40% dos españois pensan que comer ou cear fóra é motivo dun empeoramento de saúde e unha mala alimentación. Con todo, a sociedade apunta que xantar en restaurantes ou bares non ten por que estar rifado con levar unha alimentación saudable, sempre que se opte por alimentos sans, frescos e equilibrados.

MOTIVOS PARA COMER FÓRA DE CASA. Os principais motivos polos que a gran maioría das persoas deciden comer fóra de casa son a comodidade e o lecer. Pero, ademais, segundo a Sociedade Española de Dietética e Ciencias de Alimentación, en bares e restaurantes tamén se poden seguir boas pautas de alimentación.

Para iso, creou un documento que reflicte os mellores consellos para comer e tapear de forma saudable en hostalaría, durante o cinco momentos clave de alimentación do día: almorzo, xantar, comida, merenda e cea.

CONSELLOS SAUDABLES. Un dos primeiros consellos achegados no documento é ir camiñando, na medida do posible, ao establecemento desexado. Así, o profesor da Universidade Complutense de Madrid e presidente do Comité científico de Sedca, Jesús Román, sinala que "é importante manterse activo, e o ir camiñando aos restaurantes, é unha maneira de queimar as calorías inxeridas".

En xeral, a Sedca aconsella elaboracións á prancha, ao vapor, cocidas e horneadas, así como a predominancia das verduras e hortalizas nos pratos principais. "Se o que realmente nos gusta é tapear a media mañá existen moitas tapas baixas en calorías e saudables, como os encurtidos, o xamón e o gazpacho", indicou.

Para beber, a Sociedade Española de Dietética e Ciencias de Alimentación recomenda optar pola auga ou, quen así o desexe, por bebidas baixas en calorías como a cervexa tradicional e sen alcol.

CERVEXA, A OPCIÓN PREFERIDA. A cervexa é segundo a enquisa de Madison Market Research, despois da auga, a opción preferida polo 51,8% dos españois. En concreto, un 43,2% decántase pola de tipo tradicional e un 10,7 por cento pídea sen alcol.

Doutra banda, un tema que preocupa aos traballadores é poder saír da oficina e tomarse unhas tapas á vez que se toma unha cervexa e charla cos seus compañeiros.

Os expertos aconsellan facer deporte en conxunto para "gañarse" o picoteo posterior sen ter remorsos. "Tomar unhas tapas pola tarde, na comida ou na cea, non é un problema e non ten porqué darnos remorsos se o facemos ben, e para iso debemos elixir ben en función das nosas características persoais, a actividade física que realicemos", declara Jesús Román Martínez.

CEAS. A enquisa advirte de que os españois realizan ceas máis copiosas do que deberían xa que acoden a comida rápida. Fronte a iso, a Sedca recomenda que a última comida do día sexa "a máis lixeira". "Teremos que decantarnos por preparacións lixeiras a base de verduras, hortalizas, mariscos, carnes baixas en graxa e peixes", apuntou o presidente da Sedca, Antonio Luís Villarino.

Ademais, engadiu que "o importante, é facer un equilibrio entre comida e cea ou entre media mañá e media tarde, para que ao final da xornada, o número de calorías e nutrientes tomados sexan os correctos en cada caso".

En definitiva, saír a comer á rúa non ten por que supor un risco para a nosa saúde se se seguen unha serie de pautas e mantense unha dieta equilibrada. Segundo palabras do profesor Antonio Luís Villarino, "o obxectivo deste documento é crear unha serie de consellos para concienciar ás persoas de que realmente fóra de casa pódese comer dunha maneira sa e aceptable".

AS BEBIDAS FERMENTADAS. Por outra banda, a enquisa indica que o consumo de bebidas fermentadas, como a cervexa, é máis frecuente entre quen acompañan a bebida con algo para comer. Pola contra, quen menos acompañan a bebida con comida son aqueles que optan por café, infusións, refrescos ou combinados.

Ademais, segundo o estudo realizado por Madison, en Galicia, a cervexa pídese máis canto maior é a frecuencia coa que adoitan ir de bares; é dicir, desde o 75% dos que van ocasionalmente até o 4 % entre quen van de bares a diario.

CONSUMO MODERADO DE CERVEXA. A Sociedade Española de Dietética e Ciencias da Alimentación apuntan que diversas institucións internacionais indican que o consumo moderado de alcol non debe superar os 30 g/día nos homes (tres canas de cervexa tradicional ou 600 ml) e os 20g/día para as mulleres (dúas canas ou 400 ml), e se se inxere é aconsellable facelo acompañada de alimentos sólidos.

Con todo, se se está tomando medicamentos, se se vai a conducir, e no caso das mulleres embarazadas ou en período de lactación, o consumo de alcol debe ser cero. Así mesmo, un consumo abusivo pode ser prexudicial para a saúde, subliña.

Esta indicación segue a mesma liña que os resultados da enquisa, xa que entre quen adoitan beber cervexa cando saen a tomar algo, máis da metade os galegos (53%) consideran saudable un consumo entre unha e dúas canas ao día.

O 56 % dos enquisados considera que leva unha alimentación bastante saudable e valóraa con 8 puntos sobre 10, mentres que só un 9,4% faio cun catro ou menos.