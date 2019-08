O 75% das mulleres galegas separa e recicla os seus residuos, fronte ao 68,9% dos homes

Un 75% das mulleres galegas declara ter no seu fogar máis dun espazo para separar e tirar os residuos, e un deles destinado ao colector amarelo, fronte ao 68,9% dos homes da Comunidade que afirma o mesmo. Así se desprende do 'Estudo de hábitos de reciclaxe' elaborada polo Instituto Apolda para Ecoembes, a organización ambiental sen ánimo de lucro que coordina a reciclaxe de envases en España.

O devandito documento sinala, ademais, que o 72,1% dos galegos dispón dun espazo na súa casa para depositar os envases de plástico, as latas e os bricks. En concreto, os fogares galegos teñen unha media de 2,9 cubos para poder reciclar, un dato que aumenta con respecto ao ano anterior, "rompendo así co mito de que é difícil reciclar pola falta de espazo en casa". De feito, segundo se desprende deste informe, os recicladores afirman que separar os residuos é un labor importante "aínda que non todo o mundo o faga" e que "reciclar ben os envases é motivo de orgullo como cidadán".

Son cifras inferiores ao conxunto de España

Entre os perfís da Comunidade, as que máis reciclan son as mulleres, xa que un 75% asegura ter máis dun espazo para separar o lixo, fronte ao 68,9% dos homes. Con todo, son cifras inferiores ás cultivadas no conxunto de España, onde un 79,9% das mulleres e un 79,7% dos homes recicla no seu fogar.

MOZOS E SEPARADOS

Respecto da franxa de idade, o exemplo en materia de reciclaxe dano as persoas de entre 16 e 24 anos (76,3%), seguidos da poboación de entre 35 e 54 anos, cun 73,5% de recicladores habituais. O grupo social "máis concienciado" son os separados, xa que o 100% deles en Galicia asegura que recicla.

A estes séguenlle as persoas divorciadas (78%) e as viúvas (77,9%). Os resultados conclúen que a sociedade galega cada vez ten menos dúbidas á hora de depositar os residuos no colector adecuado. Así, o 68,8% di asociar e tirar sempre no colector amarelo as botellas, os botes ou as garrafas de plástico e o 66% no caso dos bricks.