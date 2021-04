Un 35 % dos castelanfalantes remata a Eso cunha competencia escasa en galego

Un estudo da Real Academia Galega (RAG) conclúe que un 35 % dos alumnos castelanfalantes terminan a Eso (15 anos) cunha "competencia escasa" en galego, a diferenza dos que falan galego que adquiren un "dominio similar" de ambos os idiomas.

Os resultados desta avaliación de competencia bilingüe foron presentados este martes pola RAG nunha rolda de prensa celebrada en Pontevedra.

Víctor F. Freixanes, presidente da RAG, advertiu de que este informe demostra que o modelo lingüístico vixente na educación galega "consolida os desequilibrios existentes en lugar de compensalos" e reclamou medidas para "reverter" o retroceso do galego.

O dominio parello dos dous idiomas, segundo o estudo elaborado polo Seminario de Sociolingüística da Academia, está relacionado con estudantes que teñen presente a lingua galega na súa vida cotiá, desde a familia até a escola.

Ademais, identifica outro factor "determinante" relacionado coa titularidade do centro, xa que os alumnos dos institutos públicos terminan a Eso cunha competencia "semellante" en ambas as linguas, mentres que nos colexios privados é "bastante máis deficiente" en galego.

"A realidade evidencia unha situación que non podemos aceptar", sinalou Freixanes, que esixe que se acometa unha "revisión a fondo" da política educativa con respecto ao galego e desenvolver iniciativas para potenciar o seu uso fóra das aulas.

Esta tendencia que se rexistra na Eso, engadiu o presidente da RAG, "conduce na práctica" a un abandono "progresivo" do galego, xa que reiterou que as escolas "son os alicerces do futuro do idioma", especialmente nos primeiros niveis do ensino.

O estudo identificou a "debilidade" do galego principalmente en alumnos castellanohablantes que residen no ámbito urbano ou periurbano e evidénciase, segundo as súas conclusións, na súa capacidade para comunicarse oralmente e na súa comprensión léxica.

A este respecto, o 44 % dos 600 estudantes participantes na mostra sinalaron que tiñan tanto o galego como o castelán por lingua inicial, fronte ao 36,1 % que indicou só o castelán e o 18,1% que citaron unicamente o galego, aínda que case sete de cada dez aseguraron que falan única ou preferentemente o castelán.

Esta investigación, que estivo coordinada por Xaquín Loredo, técnico do Seminario de Sociolingüística da RAG, e Bieito Silva, profesor da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago, contou co apoio da Deputación de Pontevedra.