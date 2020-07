Un 25 de xullo atípico dende o Bloque Nacionalista Galego

O BNG festexará este sábado un 25 de xullo "especial" polas circunstancias da pandemia da Covid-19, o que levará que as celebracións sexan "descentralizadas" con diferentes actos nas sete cidades galegas. O evento central volverá celebrarse na Praza da Quintana de Santiago cun aforamento máximo de 1.000 persoas, desde onde se conectará en directo cos do resto de urbes.

Así o explicou este martes o secretario de Comunicación do Bloque, Xavier Campos, nunha rolda de prensa onde destacou que "por primeira vez" o Día da Patria, ou Día de Galicia, será "expansivo e descentralizado", tal e como o definiu.

En concreto, a xornada comezará "cunha marcha controlada" que partirá ás 12,00 do mediodía na Alameda compostelá con entre 800 e 1.000 persoas —en lugar das multitudinarias manifestacións de colectivos nacionalistas que adoitaban protagonizar este día—, o máximo permitido en eventos ao aire libre. De feito, serán as mesmas que posteriormente participarán no acto en Quintana.

Unha vez neste "emblemático" espazo do centro histórico, cada un dos asistentes terá o seu asento asignado para escoitar a intervención da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, xunto ao secretario xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos.

UN DÍA DA PATRIA DESCENTRALIZADO

A principal novidade do 25 de xullo deste ano, segundo explicou o responsable de Comunicación do Bloque, é que os actos nas diferentes localidades van conectar en directo co de Praza da Quintana.

Esta "descentralización" ten o obxectivo de "congregar a miles de persoas" pero desde diferentes puntos da Comunidade, ás que se sumarán as que accedan aos 'streaming' que prepara o partido a través de redes sociais.

Todos estes eventos do Día de Galicia terán limitación de aforamento, controis de acceso e restricións de seguridade, como será o uso de máscara —xa obrigatorio en todo momento en Galicia—. "A nivel de organización, é un Día da Patria absolutamente condicionado polo escenario coronavirus", resumiu.

De forma paralela ao acto en Quintana —no que participará Ana Pontón—, o que acollerá cada cidade contará coa intervención de "referentes locais do BNG", ademais dos 19 deputados autonómicos logrados nas xa históricas eleccións do pasado 12 de xullo. E é que, en palabras do secretario de Comunicación, nestes festexos respirarase un ambiente "poselectoral": "É innegable que terán este ano un aspecto especialmente festivo".

LEMA: CONSTRUÍNDO UNHA NOVA GALIZA

De feito, a propio lema da formación para o Día da Patria, Construíndo unha nova Galiza, pretende dar continuidade ao da campaña do 12X —Unha nova Galiza—. "Transmitimos, fundamentalmente, que para nós o 12 de xullo non acabou nada, senón que foi un paso moi importante dentro dun proceso de avance", abordou.

Buscarase incluír a todos os galegos neste 25 de xullo

Ademais, asegurou que este 25 de xullo será "inclusivo", posto que estará dirixido "a todos os galegos, na súa diversidade e pluralidade, sexan ou non nacionalistas, votasen ou non polo BNG". "Non queremos que sexa unicamente unha celebración dos homes e mulleres do BNG e que senten nacionalistas. É un día que concibimos como o día da nación que compartimos", incidiu.

Por iso, cada un dos actos demostrarán "inclusividade" coa invitación a representantes do tecido social, cultural e veciñal da contorna das cidades e as comarcas.

Así mesmo, a través da súa militancia, o Bloque ten previsto dar "visibilidade" á bandeira galega nos balcóns a través dunha "repartición masiva" por toda Galicia.

VISITA DE FELIPE VI

Por outra banda, preguntado na rolda de prensa sobre a visita do rei Felipe VI a Santiago con motivo da Ofrenda ao Apóstolo, prevista tamén para este sábado, Xavier Campos apuntou que a monarquía ten agora "un serio problema de lexitimidade" e de "credibilidade" non só en Galicia, "senón no conxunto do Estado", debido ás informacións que publican diversos medios de comunicación sobre a suposta fortuna do rei emérito Juan Carlos I.

Neste sentido, Campos lembrou que "non é a primeira vez que a Casa Real asiste ao 25 de xullo" nin á Ofrenda ao Apóstolo, pero recoñeceu que o contexto no que se produce esta visita é "un momento de crise de imaxe e da figura da monarquía".

Así, tampouco deixou pasar por alto que o BNG é "unha forza política nacionalista republicana", polo que non ten "moito máis que dicir" respecto diso.