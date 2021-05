Unhas 2.000 persoas reclaman en Santiago o dereito a vivir en galego

Unhas 2.000 persoas concentráronse esta mañá na emblemática Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, para reclamar o "dereito a vivir en galego" en Galicia e pedir un cambio de políticas á Xunta con este obxectivo para paliar a perda de falantes.

Convocadas pola plataforma Queremos galego, que recupera este tradicional acto con motivo do Día das Letras Galegas tras o parón do ano pasado pola pandemia do coronavirus, solicitaron que se recoñeza plenamente o mesmo dereito que ten calquera outro cidadán en calquera outro lugar do mundo nunha lingua oficial".

Así o manifestou o presidente da Mesa e portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, quen lamentou que, tras corenta anos de autonomía de Galicia, o galego é "aínda hoxe unha lingua só aparentemente oficial, pero que non se pode empregar en todo e para todo", como reivindicaron con este acto.

"Non é unha lingua plenamente oficial aquela que está excluída da xestión sanitaria en plena pandemia, excluída de practicamente todos os contidos audiovisuais, e cun emprego arbitrario, en función do que diga o funcionariado, na Administración pública", recriminou.

Pontón mostrou a súa preocupación pola situación á que está a conducir o PP á lingua galega

As persoas inscritas para participar neste acto distribuíronse ata ocupar a praza, excepto os baleiros necesarios para manter a distancia de seguridade, e ademais dos carteis reivindicativos levaban as preceptivas máscaras.

Entre os asistentes ao acto, estaban líderes de BNG e PSdeG, así como outros membros dos partidos, como o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, concelleiros, e representantes sindicais.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou "un cambio de rumbo nas políticas lingüicidas" postas en marcha polo PP desde o Goberno galego e "abrir unha nova etapa para o galego e desconfinarlo" porque "o futuro do galego é tamén o futuro dunha Galicia máis forte".

Pontón mostrou a súa preocupación pola situación á que está a conducir o PP á lingua galega, xa que logo de 12 anos de goberno "o galego é a única lingua que perde falantes no Estado" e un informe da Real Academia Galega (RAG) "certifica que o decreto da vergoña impide a miles de novos ter competencia lingüistica en galego", advertiu.

Caballero destacou o "retroceso" no uso do galego por parte dos mozos do que advirten as institucións europeas

Algo que "acerna o dereito a usar o galego a miles de persoas" porque "se non hai coñecemento non hai liberdade de uso", concluíu.

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, dixo que o galego é "unha lingua viva que necesita apoio e discriminación positiva desde as políticas da Xunta", así como para o propio sector cultural que precisa "respaldo e estímulo" para recuperar os niveis de antes da crise.

Caballero destacou o "retroceso" no uso do galego por parte dos mozos do que advirten as institucións europeas e considerou que para o futuro deste idioma é "fundamental que nenos e nenas sentan amor pola lingua" polo que insistiu nunha discriminación positiva para que poidan "ver tele, cine, ler, ter videoxogos en galego e pór en valor esta lingua".

Tamén acudiron representantes do sindicato CIG, da asociación xuvenil Érguete, ou da Mesa, que portaron pancartas con lemas como "En Galiza, en galego"; "Se aínda somos galegos é por obra e graza do idioma. Castelao" ou "Polo dereito a vivirmos en galego".

A concentración terminou coa lectura dun manifesto por parte de Marcos Maceira, quen asegurou que era necesario "volver á rúa" con esta convocatoria para clamar por ter un "dereito real e ejercible a vivir en galego" e citou a Xela Arias, a autora homenaxeada este ano.

"Quere iso dicir que un pobo que se alonxa do seu idioma alónxase dá súa cultura. Quere iso dicir que a un pobo ó que alonxan do seu idioma alónxano dá súa cultura", advertiu usando as palabras do poeta, antes de reclamar que o galego poida ser unha lingua dispoñible "en todo e para todo".