Unos 13.000 barcos con carga peligrosa siguen pasando cada año por Galicia

La organización BirdLife International y sus socios español –SEO–, portugués –SPEA– y francés –LPO– lanzaron una campaña para recoger firmas en todo el mundo para pedir al Parlamento Europeo que invierta más fondos en mejorar la conservación de los océanos y lograr revertir la situación actual del medio marino. Y es que, según esta ONG, entre España, Portugal y Francia murieron 250.000 aves marinas con el vertido del Prestige, hace 16 años, un peligro que continúa latente teniendo en cuenta que cada año pasan frente a las costas gallegas 13.000 barcos con mercancías peligrosas, algunos todavía muy en precario.



El colectivo recuerda que los accidentes de las dimensiones del Prestige no son frecuentes, pero contabiliza en 25 años, entre 1991 y 2016, hasta 135 accidentes marítimos con vertido de hidrocarburos en toda España. En la actualidad, la Eurocámara y los ministros de Pesca de los Veintiocho discuten la distribución de 6.000 millones procedentes de los impuestos de los ciudadanos de los estados miembro mediante el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).



Los socios de BirdLife consideran que al menos 1.500 millones (25%) deben ir a acciones de protección y restauración de los océanos. Por ello, las ONG piden el apoyo ciudadano para llamar la atención sobre el impacto de la actividad humana en el mar, como los efectos de los vertidos sobre la biodiversidad o las capturas accidentales de grandes vertebrados como aves, tortugas y cetáceos.



El responsable del programa marino de SEO/BirdLife, Pep Arcos, señaló que hay muchos proyectos en la actualidad relacionados con la conservación marina pero, en conjunto, los presupuestos dedicados a proteger los mares "no son más que una pequeña gota de agua en el océano".



La campaña forma parte del proyecto Mapping Bird Sensitivity to Marine Oil Pollution, cuyo objetivo es minimizar el impacto de los posibles vertidos de hidrocarburos, mediante el desarrollo de una metodología que permita elaborar mapas de sensibilidad de aves marinas ante esta amenaza."Los vertidos de hidrocarburos representan un impacto particularmente intenso sobre el ecosistema" . SEO/BirdLife elabora mapas de sensibilidad para que las autoridades den respuestas adecuadas en caso de accidente de forma que se eviten "los errores del pasado y se minimicen los daños".



RADIOGRAFÍA DEL MAR. Un total de 275.000 toneladas de plástico llegan a los mares europeos cada año y el 85% por ciento de las poblaciones de especies de peces evaluados en el Mediterráneo están sobrexplotados. Mientras, 200.000 aves marinas mueren accidentalmente en artes de pesca cada año en Europa y 44.000 tortugas marinas se ahogan en el Mediterráneo al año porque quedan enganchadas en artes de pesca de forma accidental.