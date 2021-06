Unos 11.000 gallegos de entre 60 y 79 años serán citados de forma "inmediata", en las próximas horas y durante este fin de semana, para formar parte de la primera "repesca" que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) llevará a cabo en este periodo en la campaña de vacunación.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informó de esta actuación inminente y pidió a las personas que perdieron su cita anterior -por el motivo que sea- que estén "atentas" a sus teléfonos puesto que van a ser recitados.

El objetivo, explicó Feijóo, es que estas personas puedan recibir ya la próxima semana el pinchazo pendiente, una primera dosis que permitirá completar, de ser el caso, la vacunación de los gallegos de entre 60 y 69 y de entre 70 y 79 años que faltan por recibir la vacuna. "Y quedar este asunto zanjado", ha dicho Feijóo, quien ha apelado a estas personas a "estar atentas a esta notificación telefónica".

Concretamente, el Sergas llamará a 11.657 gallegos que o bien no tenían actualizado su teléfono, o bien no escucharon la llamada u otra situación, no acudieron a la cita inicial cuando les correspondía por su grupo de edad. De ellos, 8.563 son personas de entre 60 y 69 años y 2.403, de entre 70 y 79 años, lo que da un total de 10.966 gallegos.

Esta semana están previstas 133.000 primeras dosis y 67.000 segundas

En su intervención, Feijóo ha subrayado que el 57 por ciento de la población diana ha recibido al menos una dosis y que el 36,3 por ciento ya tiene la pauta vacunal completa. Además, en los mayores de 50 años, se da un 96,1 por ciento de ellos tiene una dosis y el 61,9 por ciento ya inmunizados.

REPESCA. El propio Feijóo anunció este miércoles que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) hará una "repesca" semanal de 20.000 gallegos que hayan perdido su cita por diversos motivos -ya sea por tener mal el número de teléfono, razones laborales o "no haber escuchado" la llamada-.

"Hemos reforzado el sistema de repesca que, en definitiva, cualquier persona que esté en una edad que ya se vacunara a la demás población con esa edad y que, por distintos motivos no pudiese ser, vamos a llamarlas a todas estas personas, empezando por las de edad más alta", señaló.

Además, este sistema permitirá cubrir "huecos" que queden libres ante la previsión de que la asistencia de los más jóvenes "baje" con respecto a las edades más avanzadas. Esta semana están previstas 133.000 primeras dosis y 67.000 segundas, muchas de ellas vinculadas todavía con los colectivos declarados esenciales. También se actuará en los centros penitenciarios.

849.063 ciudadanos ya tienen la pauta completa en Galicia

Finalizados los mayores de 40 años, Galicia ensayará ya un sistema mixto, que va a compaginar un llamamiento programado con un sistema de voluntarios que "notifiquen interés por ser vacunados".

VACUNACIÓN. Una cuarta parte de la población de Galicia de 40 a 49 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, tras iniciarse esta semana la vacunación por edad de este grupo, mientras que en el conjunto de la comunidad gallega más del 35,9 por ciento ya cuenta con la pauta completa.

En concreto, 849.063 ciudadanos ya tienen la pauta completa en Galicia, que supone el 35,93% de la población a vacunar con el proceso finalizado, 3.977 personas más que la jornada anterior.

Así se refleja en los datos actualizados en la mañana de este jueves por la Consellería de Sanidade con registros hasta el cierre de la jornada de vacunación del miércoles, recogidos por Europa Press, en los que indica que se han administrado 2.147.552 dosis, 33.018 más que en la jornada anterior, lo que supone que se han puesto en Galicia el 91,91% de las 2.336.365 recibidas hasta la fecha -al haber llegado otras 67.860-.

En relación a los vacunados por probabilidad de exposición, 74.823 trabajadores del ámbito sanitario han recibido al menos el primer pinchazo

De ello se deduce que la jornada de vacunación de este miércoles se ha centrado en administrar primeras dosis, en concreto del grupo de 45 a 49 años -más de 28.500 personas-, además de avanzar en completar la pauta vacunal en otros -casi 4.000 ciudadanos-.

Por grupos de población vacunados por su condición de vulnerabilidad, se ha administrado al menos una dosis a 14.614 personas de alto riesgo (+69) y 13.602 han completado la pauta (+67); mientras que 17.785 dependientes no institucionalizados han recibido al menos una dosis (+19) y 16.429 cuentan con la pauta completa (+32). Además, 24.792 personas institucionalizadas han recibido al menos un pinchazo (+970) y 24.198 han finalizado el proceso (+972).

En relación a los vacunados por probabilidad de exposición, 74.823 trabajadores del ámbito sanitario han recibido al menos el primer pinchazo (+82) y 64.255 han completado el proceso (+203). Además, se ha administrado al menos la primera inyección a 28.808 profesionales del ámbito sociosanitario (+33) y 22.476 cuentan con la pauta completa (+39).

Asimismo, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 en Galicia 63.381 trabajadores esenciales (+71) y 8.177 han completado el proceso (+888).

En cuanto a las personas que han sido citadas a vacunarse por su edad, a 1.141.401 gallegos se les ha administrado al menos una dosis (+29.194) y 699.918 tienen la pauta completa (+1.774).

GRUPOS DE EDAD. Por grupos de edad, hasta la fecha 130.741 personas mayores de 85 años han recibido al menos al menos una dosis (+41); 95.674 de 80 a 84 años (+41); 133.333 de 75 a 79 años (+74); 151.317 de 70 a 74 años (+99); 151.324 de 65 a 69 años (+71); 169.836 de 60 a 64 años (+113); 177.775 de 55 a 59 (+193) y 186.169 de 50 a 54 años (+554).

Así, hasta el momento han recibido al menos una dosis 1.196.169 personas mayores de 50 años en toda Galicia, 1.186 más que la jornada anterior y constituyen un 93,67 por ciento de los gallegos a vacunar a partir de esa edad.

A ellas se suman 81.326 personas de 45 a 49 años (+28.521) y 28.639 de 40 a 44 años (+216) después de iniciarse esta semana la vacunación por edad en este grupo, que comenzó el domingo pasado en el área sanitaria de Santiago y Barbanza.

Hasta la fecha han sido vacunadas 109.965 personas de este grupo de 49 a 40 años de unos 443.000 ciudadanos en toda Galicia, lo que representa 28.737 más que la jornada anterior y un 24,82 por ciento de los ciudadanos a inmunizar en este grupo. Desde esta semana están llamados unos 386.000 gallegos de estas edades, ya que los restantes han sido vacunados previamente por estar incluidos en personal sanitario, sociosanitario o trabajadores de actividades esenciales, entre otros.

Asimismo, han sido vacunadas 20.871 personas de 35 a 39 años (+170); 16.786 de 30 a 34 años (+148); 13.623 de 25 a 29 años (+118); 7.461 de 20 a 24 años (+69); 748 de 15 a 19 años (+12) y uno de 10 a 14 años -sin cambios-.

Por tanto, hasta el momento 1.365.624 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna en Galicia, 30.440 más que en la jornada anterior y representan el 57,8% de la población a vacunar en toda la comunidad gallega.