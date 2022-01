El 061 tardó 7 minutos en coger una llamada de Salvamento en un traslado al hospital

El 061 tardó siete minutos en coger una llamada procedente del centro de Fisterra de Salvamento Marítimo para informar sobre el traslado al hospital vigués Álvaro Cunqueiro de un marinero del Novo Cristo da Laxe, quien había sufrido un golpe en la cabeza y cayó al agua al sur de la isla de Ons. El tripulante, de 24 años, acabó falleciendo a raíz de este siniestro ocurrido el 22 de octubre de 2019.

Así se recoge en el informe que acaba de publicar la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), dependiente del Ministerio de Transportes, en el que se apunta que "se produjo un retraso de aproximadamente dos minutos en la asistencia médica al tripulante accidentado en el hospital Álvaro Cunqueiro, no siendo posible valorar si dicho retraso tuvo incidencia en el desenlace del accidente".

Alrededor de las 21.40 horas del 22 de octubre de 2019, el cerquero Novo Cristo da Laxe —con base en Bueu—, con siete tripulantes a bordo, realizó un lance en las proximidades de Ons. "A punto de finalizar la maniobra de largado del arte, el marinero encargado de vigilar la salida de las anillas de la jareta se enredó el pie en un cabo del arte, siendo arrastrado por la cubierta y golpeándose la cabeza antes de caer al agua".

El patrón solicitó ayuda a Salvamento Marítimo y pesqueros de la zona. Uno de los marineros se tiró al agua para intentar rescatar a su compañero. Al no aparecer, se izó el aparejo y se encontró al tripulante accidentado enganchado en las redes, después de haber pasado unos cinco minutos en el agua. Se subió a cubierta al joven, que "presentaba una herida en la frente, pero aún tenía pulso". Sus compañeros lo taparon con una manta, a la vez que se turnaban en realizarle una reanimación cardiorrespiratoria.

Desde entonces se han introducido cambios en el 061 y en el Álvaro Cunqueiro

CRONOLOGÍA. A partir de ahí, según el relato de los hechos recogido en el informe, el centro de coordinación de Fisterra de Salvamento movilizó a las 21.44 horas el helicóptero Pesca I. A las 21.47 también se avisó al 061 de la emergencia, que indicó que, "una vez realizada la evacuación, trasladaran al tripulante al helipuerto del hospital Álvaro Cunqueiro". A las 22.24 horas, el Pesca I daba cuenta de que el tripulante se encontraba a bordo y de que se dirigía hacia el hospital mientras le practicaban una RCP.

En este punto, el informe recoge que, a las 22.30 horas, el centro de Salvamento de Fisterra, "tras una espera de siete minutos, consiguió informar a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, de la hora prevista de llegada al hospital" del helicóptero.

A las 22.33, el Pesca I aterrizó en el helipuerto, "pero no había personal sanitario para efectuar el traslado del tripulante". Por ello, el centro de coordinación de Salvamento "llamó nuevamente" al 061. "Aproximadamente dos minutos tras el aterrizaje" del Pesca I, "el personal sanitario llegó al helipuerto y tras 20 minutos de maniobras de reanimación avanzada en dicho centro hospitalario se certificó el fallecimiento del tripulante".

Según la investigación, "este retraso se achaca a que la llamada" al servicio de Urxencias Sanitarias "se demoró siete minutos en ser atendida por personal sanitario del 061".

De acuerdo con un informe emitido por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, "con posterioridad al accidente se han establecido en la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias diferentes circuitos de redistribución de las llamadas para evitar las colas en la entrada y en la asignación de llamadas al personal sanitario", asegura el documento de la Ciaim. De esta manera, "el 90% de las llamadas al 061 se atienden en menos de tres segundos".

También con posterioridad al accidente "se ha revisado el procedimiento de recogida de pacientes de la helisuperficie del hospital Álvaro Cunqueiro, y se ha difundido entre el personal interviniente".

"La maniobra de largado del arte de cerco es insegura"

En este estudio de la Ciaim también se hace mención a varios accidentes registrados en los últimos años en los que un marinero resulta atrapado y cae al mar durante el largado del arte. "La repetición en el tiempo de estos accidentes indica que la maniobra de largado del arte de cerco es insegura", concluye.



En los planes de prevención de riesgos laborales examinados de estos accidentes se identifica el riesgo de engancharse con el arte durante su salida, y se fijan las mismas medidas para su control: no acercarse al arte durante su largado. "Sin embargo, la experiencia de estos accidentes viene a demostrar que, aunque los planes de prevención de riesgos prohíban acercarse al arte durante su salida, es habitual que los marineros se acerquen para ayudar a la salida de la red y de las anillas durante el largado", agrega este organismo dependiente del Ministerio de Transportes.



El tripulante, que no llevaba chaleco salvavidas de trabajo ni casco protector, fue arrastrado por el arte, golpeándose en la cabeza antes de caer al mar. Quedó atrapado en las redes a unos seis o siete metros de profundidad.



El informe finaliza con recomendaciones de seguridad que pasan por el uso de chalecos salvavidas, a la vez que insta a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a que impulse estudios sobre la operatividad de la maniobra de largada del arte de cerco con jareta en buques pesqueros de eslora entre 15 y 30 metros, "con vistas a diseñar procedimientos de largado más seguros en los que no sea necesaria la presencia de tripulantes junto a la red o las anillas de la jareta".