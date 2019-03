Barquero renuncia a ser candidato do PSOE á alcaldía de Ourense

O portavoz socialista no Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, anunciou este domingo a súa renuncia a "encabezar a lista do PSOE ás eleccións municipais". Así mesmo, notificou aos medios de comunicación que dimitirá do seu cargo como portavoz e concelleiro no concello de Ourense.

A súa marcha responde, tal e como explicou, a "motivos de índole persoal", e rexeitou facer máis declaracións.

A decisión fíxose pública horas despois de que en Madrid modificasen a súa proposta de lista de cara ás eleccións municipais. A de Vázquez Barquero deixaba relegada a corrente interna bautizada como a terceira vía, ao excluír a Javier Rey e Rosa Martínez. No seu lugar, o portavoz socialista no concello de Ourense situaba na súa proposta a Óscar Pérez Carral e Benita Salgado.

A pesar da vontade de Vázquez Barquero, a resposta recibida desde Madrid opta, de novo, por reforzar esa terceira vía.

O profesor da Universidade de Ourense xa foi candidato naseleccións municipais de 2015 e impúxose amplamente o pasado mes de novembro de 2018 á outra candidata, Elena Prado, para ser o próximo candidato socialista para as eleccións municipais de 2019 en Ourense.