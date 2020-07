Uno de los pesos pesados en el vestuario del Club Deportivo Lugo, Fernando Seoane, reflejó este martes el sentir de la plantilla rojiblanca después de conseguir la permanencia y lo hizo a través de unas declaraciones al programa Zona Mixta de la Radio Galega.

El futbolista admitió que su primera sensación tras conseguir el objetivo fue de alivio. "La verdad es que siento aliviado y muy contento, conseguimos el objetivo y además todo fue 'in extremis', a última hora y rascando de dónde no había. La forma de conseguirlo fue muy sufrida. Fue un alivio muy grande porque era una situación muy complicada de sacar adelante", aseguró.

El mediocentro del Lugo insistió en esa sensación de angustia y sufrimiento con la que hubo que convivir hasta el final. "La verdad es que más sufrimiento que esto no sé si lo hay. No creo que se vuelva a repetir algo así y es increíble como lo sacamos adelante", comentó.

Fernando Seoane también reflexionó sobre el papel del técnico Juanfran García, que llegó al equipo en las últimas jornadas y consiguió la salvación del equipo.

"Juanfran sabía que no tenía tiempo para venir con una idea futbolística porque no había tiempo para entrenar y es que había partido como tres días, y en eso fue una persona inteligente, lo que intentamos fue hacer un futbol práctico, sencillo e intentando no cometer errores. Jugó un papel muy importante en nuestras cabezas, nos tocó algo en ellas y nos hizo creer. El equipo fue a más, fue cogiendo confianza y los resultados llegaron. Tuvimos una pizca de suerte que siempre hace falta y al final lo mejor es que lo conseguimos entre todos", manifestó.

El futbolista del Lugo tambiénse refirió al encuentro final de temporada ante el Mirandés, un choque en el que los rojiblancos llegaron perdiendo al descanso y tuvieron que remontar en la segunda mitad.

"Cuando tienes el objetivo tan cerca, cerrarlo cuesta mucho. No es que sufriéramos mucho, no es que nos llegasen mucho en la primera mitad, pero no estábamos todo lo bien que nos gustaría y la verdad es que consiguieron ponerse por delante, lo que siempre complica las cosas. Ya en la segunda parte, el equipo se sintió más presionado, sabíamos que se nos acababa el tiempo, que había que ir hacia adelante y a por todas y fuimos arriba con mucha gente. Tiramos de fútbol y mucho de corazón para conseguir la remontada", indicó.

Mirando los números, Seoane no escondió que la actual campaña en Segunda fue muy exigente por los puntos necesarios para conseguir la permanencia.

"Fue una competición realmente exigente, hay que recordar que el año pasado nos salvamos con 46 puntos y ahora necesitamos hacer 52 puntos y hay un equipo como el Numancia que desciende con 50 puntos. Fue una campaña en la que los conjuntos de arriba no hicieron tantos puntos como en otras ocasiones y los equipos de la zona baja sumaron bastante, lo que provocó esa exigencia a la hora de conseguir el objetivo", reconoció.

Volviendo al entrenador Juanfran García, el capitán rojiblanco valoró su trabajo táctico y sus ideas ante una situación tan delicada. "Lo que hizo fue algo de sentido común. Estábamos en una situación complicada y a la hora de intentar proponer o llevar la iniciativa es evidente que cualquier error es un golpe duro y cuesta levantarse. Ahí fue inteligente, optó por ser práctico, que el balón estuviese lo más lejos posible de nuestra área y luego teníamos delanteros para jugar así con lo que lo aprovechamos a esos jugadores corpulentos, que ganan muchos balones aéreos. Todo eso nos dio seguridad y fue determinante para conseguir las victorias", manifestó.

Seoane fue claro al valorar si Juanfran debe seguir o no en el banquillo. "Para mí se ganó el crédito de todo el mundo, luego hay que sentarse a hablar con el presidente y llegar a un acuerdo, pero en el vestuario nos ganó a todos por la forma en que llegó a nosotros. Estaremos encantados si sigue y ahora lo que toca es luchar por hacer una temporada un poco más tranquila", dijo.

A nivel personal, el jugador de Ames cree que siempre hay que hacer autocrítica. "Uno siempre tiene que hacer autocrítica y ser receptivo en el sentido de que se pueden hacer mejor las cosas, fue un año de altibajos y luchamos por acabar bien. Me queda un año más de contrato y seguiré aquí para aportar lo que pueda", finalizó.