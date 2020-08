La cantera del CD Lugo pide paso en el primer equipo

La cantera del Lugo pide paso en el primer equipo después de las buenas actuaciones de futbolistas como Alex Rey, Morais o Castellano en el tramo final de campaña. Los jóvenes han dado un paso al frente y Juanfran ha confiado en ellos en uno de los momentos más complicados de la historia reciente del equipo.

Esta temporada se espera que tengan más presencia dentro de la plantilla y que cuenten en los planes del técnico desde el inicio. Uno de esos canteranos, lucense y con sangre rojiblanca, regresa a las filas del Lugo después de completar una gran temporada en Unionistas de Salamanca. Es el caso de Pedro López, que ya había jugado algunos minutos en la categoría en temporadas anteriores y que llega con la intención de ser un fijo en los planes de Juanfran.

"Ese es el objetivo. Depende de mí y del club. No tengo prisa, a ver que va pasando, a mí me gustaría quedarme aquí... a quien no. Sería muy arrogante decir que quiero consolidarme en la categoría, soy muy joven, Aunque el camino va dirigido a eso y a seguir aprendiendo", indicó Pedro López.

La buena temporada que ha realizado en Unionistas, eliminando incluso al Deportivo en Copa del Rey y cayendo frente al Real Madrid en la siguiente eliminatoria le ha servido para curtirse como central. Pedro López hace un símil entre la temporada de los dos equipos y reconoce que ha sufrido como un lucense más desde la distancia. "Dinámicas negativas, a veces las cosas no salen pero al final se hace un trabajo espléndido, las cosas se sacan adelante y cuando crees en algo y estás comprometido todo es más fácil. Si trabajas y aprietas al final todo sale. El objetivo se ha cumplido", declaró.

Pedro López ve con buenas expectativas la próxima campaña y aprecia un cambio positivo en la mentalidad del equipo.

"Esta salvación fue un 'chute' de moral para todos. Fue brutal a nivel anímico. Cada temporada siempre intentas afrontarla con más ilusión. Vamos a ver como se va confeccionado el equipo y a salir a hacerlo lo mejor posible", comentó el central lucense.

La presencia de canteranos en los planes del entrenador siempre es una satisfacción para los jugadores de la base. Pedro López ve esta situación como una recompensa al trabajo y un aliciente para los jugadores de categorías inferiores.

"Siempre es bueno, al final hay toda una base detrás y ver eso siempre es una esperanza para que no se desanime la gente más joven. Yo valoro muy positivamente en un club que se apueste por gente de la casa. Han demostrado que están preparados para jugar con el primer equipo", indicó.

La sangre lucense vuelve a manar en la plantilla del Lugo gracias a la presencia de jugadores que sienten el escudo como Pedro López.