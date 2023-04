Una pasión transoceánica

La pasión de Gonzalo Bobadilla por el Club Deportivo Lugo está fuera de toda duda. Famoso en las redes sociales, sobre todo en Twitter, por su apoyo al equipo lucense, el aficionado argentino se desplazó desde Buenos Aires a Madrid para asistir mañana al encuentro que enfrentará al conjunto que dirige Íñigo Vélez contra la Ponferradina. Será la primera vez que acuda al Ángel Carro y lo hará por dos veces, porque también presenciará el encuentro contra el Tenerife del próximo fin de semana.

Bobadilla inició un eterno viaje desde Buenos Aires que arrancó el pasado miércoles y que le llevó, primero, a Santiago de Chile y, después a Bogotá. Desde la capital colombiana cruzó el océano atlántico y aterrizó este viernes en Barajas (Madrid), donde pasará dos días antes de viajar el domingo a Lugo para asistir al encuentro y reunirse con la Federación de Peñas del Lugo en el Pazo de Feiras e Congresos. "Es un viaje para conocer a la gente con la que he mantenido contacto a través de internet a lo largo de todos estos años y para ver al Lugo", explica desde Madrid, donde descansó después de un desplazamiento de más de 27 horas y 15.500 kilómetros.

Su pasión por el Lugo empezó "de chiquito" y gracias a uno de los videojuegos que marcó a la generación de los años 90, el PC Fútbol. "Yo no tenía computadora y pasaba las tardes jugando con un amigo al PC Fútbol. Yo elegía al Lugo, porque solo se podían elegir equipos de España, y lo hacía crecer con fichajes a lo largo de las temporadas", recuerda Bobadilla.

A raíz de ahí empezó a informarse sobre equipos españoles no tan conocidos para el gran público, lo que despertó en él un amor por los colores rojiblancos que conserva hoy. "Recuerdo vivir el ascenso a Segunda en el Carranza a través de una página de ‘streaming’ pirata. El Lugo tenía dos jugadores argentinos, Claudio Iván ‘Monti’ y Martín Belfortti y desde ahí he seguido siempre al equipo".

Su afición se tradujo en una cuenta de Twitter (@CDLugoargen) que ha tenido muchísimo seguimiento entre los aficionados lucenses. "Me han escrito muchísimas personas estos días cuando se han enterado que venía Lugo. Es una locura, no lo puedo describir de otra manera", explica Bobadilla, que reconoce que ha madrugado "muchas veces" para ver partidos del equipo rojiblanco. "Algún partido a las 7 de la mañana he tenido que ver (la diferencia horaria entre España y Argentina es de cinco horas)", asegura.

El periodista argentino, de 36 años, —trabaja en ESPN Argentina y se encarga de sus redes sociales y producción— reconoce "tristeza" por la difícil situación que atraviesa el Lugo. "Es triste porque después de tantos años en Segunda creo que se podría mantener, aunque es difícil", dice. "No es una campaña buena, los fichajes han fallado y hay jugadores que no juegan, pero no quiero meterme mucho con el dueño (Tino Saqués) para no herir susceptibilidades", dice Bobabilla, hincha también del Club Almagro, hoy en la Segunda División argentina.