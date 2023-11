Un libro sobre el CD Lugo desde el fervor

"¡Qué manera de palmar!", es una de las frases que Joaquín Sabina escribió en el himno que dedicó al equipo de sus amores, el Atlético de Madrid. Solo así, de la única manera que él sabe, manifestó su pasión por unos colores, los rojiblancos, y por un deporte, el fútbol, que mueve masas y dinero a partes iguales.

En Lugo no hay Sabinas pero sí aficionados que también quieren contribuir a cimentar la historia del equipo de fútbol de su ciudad. Es el caso del escritor Abraham Pérez, que aporta su particular grano de arena a la historia, también rojiblanca, de un Club Deportivo Lugo que representa como pocos la evolución que ha vivido, o sufrido, el fútbol en las últimas décadas. Sacho de seda: una microhistoria sentimental es la obra de un aficionado albivermello que refiexiona sobre el club, pero sobre todo es un ensayo sobre el fútbol y, de manera inevitable, sobre la vida.

"O libro está xustificado dende un punto de vista paixonal", explica el autor. En él cuenta cómo forjó su pasión por el Lugo cuando su padre le llevaba al Anxo Carro y cómo, en una sala de hospital, consiguió entrar en el equipo benjamín de primer año. Un problema en una mano —era portero— y las dificultades económicas del club que años después arrasaron parte de las categorías inferiores, finiquitaron su vinculación directa con el equipo de su vida.

A lo largo de cuatro capítulos, Abraham Pérez desgrana y reflexiona sobre la trayectoria del club y su arraigo en una ciudad que, históricamente, ha sido más de baloncesto. Desde su formación filosófica —graduado por la USC— analiza la evolución del juego puramente lúdico del fútbol a la hipermercantilización actual —"non é ousado dicir que o tardo-capitalismo corrompeu a idea do xogo (...) todo é estatística, dato frío: cantidades de abonos, ingre- sos por publicidade, probabilidade de vitoria segundo a intelixencia artificial"—, escribe en su libro.

Según explica el propio autor, la obra surge de la idea de "tratar de contribuir como afeccionado á historia do clube" y en este caso, "dar un punto de vista persoal sobre a idea entre a paixón persoal, o contexto da cidade e o valor do fútbol na sociedade actual".

Es en el capítulo final donde Abraham Pérez despliega su formación filosófica para hacer un análisis reflexivo y ensayístico sobre el fútbol actual y el neoliberalismo imperante. Con referencias a la filmografía de Ken Loach y a Pier Paolo Pasolini, el lucense manifiesta su postura y su conocimiento de un deporte que no ha dejado de practicar y de disfrutar, en las gradas del estadio del Lugo o en los bares con sus amigos.

Preguntado por si es capaz de disociar el puro entretenimiento del fútbol del negocio atroz que lo rodea, lo tiene claro. "Cando te gusta o fútbol disfrutas dun partido moi bo da Champions League como dun partido da Copa Libertadores. O gusto está, pero acontece que cando analizas todos os elementos é cando fas esa valoración, pero si, logro facer esa disociación", dice Pérez, uno de esos aficionados que en el fútbol prefieren el cómo al qué. "Son máis dun estilo. De coherencia, de continuidade".

"Imos dicir que a dinámica actual é boa"

Abraham Pérez sigue el día a día del CD Lugo y celebra el momento que atraviesa el equipo que dirige Pedro Munitis. "Imos dicir que a dinámica é boa, pero hai que ser conscientes de que o fútbol pasa por fases, momentos ao longo da tempada que son máis álxidos ou de baixón»".

Estabilidad

Para el escritor lucense, "as pezas parece que encaixan e se acertou coa plantilla, pero máis alá de valoracións o positivo sería buscar estabilidade, un perfil de xogador e de adestrador".



Además, reconoce que como aficionado "o que me gusta é que o equipo compita, gañar ou perder está dentro do xogo, o problema aparece cando non se compite".

Joven pero prolífico

A sus 33 años, Abraham Pérez es autor de distintas obras, como O paso en falso (2023), finalista del XXXIV Premio Torrente Ballester de narrativa en gallego; o los libros de poemas Fragmento/Creba (2020), unha teoría para os espectros (2022) o o corpo transparente das horas (2022), entre otras publicaciones.

Reconocimientos

Recibió el segundo premio en el III Certame de Poesía Torre de Caldaloba por unha teoría para os espectros, además del Accésit en el XXV Certame de poesía Francisco Añón por Toxicidade.