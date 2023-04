Íñigo Vélez: "Hay que aumentar la efectividad en ataque"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Íñigo Vélez, augura un partido de pocos goles mañana en El Tartiere contra el Oviedo (18.30 horas) y aseguró que el cuadro asturiano es "parecido" al rojiblanco en aspectos defensivos y ofensivos. Con todo, el vitoriano pidió "aumentar la efectividad" en ataque, ya que el Lugo es el equipo menos goleador de la categoría y del 2023.

"Queremos tener más el balón, mejorar en otros aspectos y sentirnos cómodos con la pelota. Buscamos igualar posesión con los rivales", reconoció sobre el plan de partido de su equipo. "Mejoramos en ocasiones pero hay que aumentar la efectividad, y para eso trabajamos duro", continuó.

Para el duelo de mañana, Vélez confirmó que cuenta con todo el equipo salvo Bruno Pirri, Joselu y Juanpe. "Juanpe está entrando en el grupo, me gusta mucho y le esperamos para generar competitividad y crecer en el juego", admitió.

Pese a la situación clasificatoria y lo difícil del objetivo de la salvación, el entrenador del Lugo reconoció que el grupo "trabaja con ilusión" y que, una vez revisado el último partido ante el Tenerife, "la primera parte fue mejor, en los últimos minutos pudimos generar más...", aseguró.

Sobre su situación personal, reconoció estar "contento" pero lamentó "no mejorar los números, intento sacar más de los jugadores, sigo trabajando y no me enfoco en nada más que en ganar partidos y crecer como equipo".

En este sentido, apuntó que los jugadores "merecen" una victoria por el trabajo de las últimas semanas. "El equipo compite y lo hace bien, pero hay que valorar también al rival", matizó.