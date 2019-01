LA ENTREVISTA 🗣 Quique Fraga: "Tras ganar al Real Madrid somos más respetados"

FUE JUGADOR, entrenador ayudante, entrenador jefe y ahora director deportivo. Quique Fraga es un hombre de baloncesto y toda su sapiencia está a disposición del Breogán en su regreso a la Liga ACB.

¿Cómo fue el momento en que le proponen ser director deportivo?

El proceso fue largo y me sorprendió. En una reunión que tuvimos justo después del ascenso, donde queríamos preparar un poco la temporada, salta la posibilidad de que yo sea director deportivo y desde ese primer momento yo digo que sí, que podría darse. Después el consejo de administración tuvo varias reuniones con directores deportivos hasta que llega la mía y al final deciden que sea yo y me dan la alternativa, a lo que les estoy eternamente agradecido. No contaba con ello, tenía contrato para seguir siendo ayudante, pero una vez que te lo planteas y lo piensas bien es una oportunidad muy grande.

¿Cómo se vive ese salto de la cancha a los despachos?

Hubo momentos complicados, porque nos pilla a todos un poco de novatos en la Liga ACB y en esta competición es muy importante la experiencia. Aquí no se perdona, cometes los más pequeños fallos y se multiplican por mucho y los pagas. Este año ha sido duro por el tema de las lesiones, porque fuimos un poco pillados por el tiempo de inscripción, aunque y lo cumplimentamos todo. Hubo momentos duros, pero todo eso se compensa luego en la pista cuando tienes resultados positivos.

El paso de la LEB a la ACB no fue tranquila y es que no hubo ni una pizca de suerte.

Yo no sé si hubo o no suerte, lo que sí se dieron fueron una serie de circunstancias en las que todo fue muy complicado. No tuvimos una pretemporada normal por el tema de las lesiones, tuvimos también muchos fichajes, muchos cambios, pero creo que todo el club puso mucho trabajo y lo sacamos adelante. Creo que el resultado en esta primera vuelta ha sido bueno.

¿Qué balance hace de los resultados de la primera vuelta?

Teniendo en cuenta todos los problemas que tuvimos creo que debe ser bueno. Hemos superado momentos muy críticos, donde se estaba haciendo muy dura la Liga. Tuvimos un mes de diciembre espectacular, mejoramos mucho en el juego colectivo, llegamos a las seis victorias, que después de la pretemporada parecía que era complicado, pero ahora también hay que saber que queda lo más complicado, una segunda vuelta donde tenemos que conseguir un mínimo de otras seis victorias y seguir compitiendo, porque eso sí lo hemos hecho bien durante casi todo el año. Luchar hasta el final por la salvación. Al final lo que cuenta es el número de victorias y si lo consigues estás tranquilo. Tuvimos duelos buenos, otros normales y alguno malo, pero es lo más lógico.

Todo el mundo habla de un punto de inflexión en el equipo a raíz de la victoria ante el Real Madrid? ¿Es así?

Creo que hay un punto de inflexión en el juego del equipo. Fue importante para determinados jugadores, como Cristian Díaz. Ahí se demostró que podíamos ganar a cualquiera y que jugando colectivamente bien y con una defensa buena éramos capaces de batir al Real Madrid. Sí, fue un punto de inflexión porque a partir de ahí empezamos a jugar mejor, a ganar y a ser más respetados por esa victoria. Luego ganar al Fuenlabrada fue fundamental por lo que supuso al final, un duelo de subidas y bajadas, un duelo espectacular. Competimos fuera de casa, que en esta Liga cuesta mucho y también significó bastante.

Muchos equipos han cambiado a mitad de temporada. ¿Cómo ve el mercado de la ACB?

Estás al máximo nivel en el sentido de que nadie quiere descender, muchos equipos no necesitaban moverse en

diciembre; en nuestro caso era necesario. Pero, claro, hay mucho miedo al descenso. La gente está nerviosa y es comprensible, porque si algo tengo claro es que es muy complicado subir a la Liga ACB y nadie quiere bajar. Antes era muy complicado el ascenso y ahora la gente ve posibilidades de subir e invierte muchísimo para poder conseguir ese ascenso. Ahora tienes claro que si bajas, bajas, por lo que no te puedes dormirte en los laureles. Los equipos en la LEB tienen que invertir lo máximo posible porque están en una competición que no es nada sencilla, sino realmente complicada.

Ha habido muchos cambios, pero no ha sido nada fácil traer jugadores a Lugo, ¿no?

Ha sido complicado, fue mucho trabajo. Intentamos muchas cosas, intentamos que Jerome Jordan se quedara. Al final lo único que cuenta son los resultados y mientras estos sean positivos todo perfecto.

¿Cómo está Norel?

Le acaban de hacer una resonancia y va a pasar unas pruebas médicas. Esperamos que a partir de febrero pueda empezar a trabajar con nosotros, pero es evidente que dependemos de lo que digan los médicos. No sé si será febrero o marzo, pero el Breogán quiere que Henk Norel debute este año y mejor cuanto antes, pero siempre cuidando la salud del jugador. No tiene ningún sentido que si no está preparado entre en la pista. Lo que más desea el jugador es debutar, hacerlo bien. Él flipa con el ambiente que hay en Lugo y lo que quiere es hacerlo bien y ayudar al grupo.

Henk Norel es un jugador que ha tenido problemas físicos durante su carrera. ¿Fue arriesgado su fichaje?

Merece la pena porque es el MVP de la temporada pasada. Llegó aquí y en el mes de julio estuvo entrenándose perfectamente hasta que se llevó ese golpe que lo fastidió todo. Se le puede llamar tema puntual, mala suerte o como se quiera, pero no hay duda de que es un buen fichaje.

Se intentó que Jordan siguiese hasta el final, pero fue imposible...

Jordan estaba muy contento en Lugo, pero le pudo más la competición europea que otra cosa. Él se ve con una edad en la que cree que la competición europea le va a ayudar en lo que le resta de carrera y fue lo que decidió. Si no hubiese tenido esa posibilidad, seguro de que se hubiese quedado en Lugo.

¿Cómo ve al actual Manresa?

Al Manresa el ascenso no le coge de primeras porque desciende un año a la LEB y al año siguiente ya sube. Por lo tanto, podemos entender que tiene el camino como hecho. A nosotros nos coge después de doce años y nos ha costado muchísimo mas. El Manresa se ha visto durante la primera vuelta que está muy bien construido, un conjunto sin demasiadas fisuras, que sabe a lo que juega y que lo ha hecho francamente bien. El problema le viene ahora, en la segunda vuelta, porque creo que la baja de Renfroe la van a notar mucho.

¿Cómo ve el duelo ante el Manresa de hoy? ¿Dónde cree que le puede hacer daño el Breogán?

Para mí la clave del partido es un tema más mental que otra cosa, sabiendo la importancia del partido hay que estar los 40 minutos concentrados en el juego y cometer pocos errores, así es como tendríamos muchísimas opciones. Si a eso le sumas el apoyo del Pazo, porque todo el mundo sabe lo importante que es el choque, creo que tenemos serias opciones de ganar ese partido, que es primordial. La afición siempre está al lado del equipo... Creo que la afición del Breogán es la mejor afición de España y la que más se merece todos los éxitos que podamos conseguir son ellos, con muchísima diferencia.

"Mis hermanos me metieron el gusanillo del baloncesto"

¿Cómo empezó en el mundo del baloncesto?



Empiezo por culpa de mis hermanos mayores, que jugaban al baloncesto en Franciscanos, y me metieron el gusanillo del baloncesto hace muchos años, ahí empezó todo. Con Manolo Jato y con su hijo, yo era de la misma generación que él y me enganchó a este deporte.



¿Cómo era Quique Fraga como jugador de baloncesto?



Era un jugador completo en el sentido de que podía hacer muchas cosas. Era anotador, comprendía bastante bien el juego, podía estar en varias posiciones y lo hacía bien. En el Estudiantes todo fue muy bien, no solo fui jugador, sino que después fui entrenador y luego ya di el salto al Breogán. En mi caso el Estudiantes es y fue una escuela de baloncesto muy buena.



¿Qué tal fue el trabajo como ayudante?



Empiezo con Rubén Domínguez como ayudante, después estoy con Pepe Rodríguez y luego ya con Lisardo Gómez y con Natxo Lezkano. La verdad es que el que me ha dado la oportunidad de ser segundo es Lisardo, que no se lo piensa demasiado y que cuando él acepta ser primero me pone de segundo y la verdad es que me fue muy, muy bien con él. Tuvimos esa pena del año de Ourense, que nos faltó muy poquito para ascender y al año siguiente es cuando Lisardo se pone malito y fue realmente duro. Yo tomo la alternativa de entrenador a final de la temporada. Con Natxo Lezkano también muy bien, es un técnico muy exigente, pero todo fue realmente bien.



¿Cómo recuerda aquel cuarto partido de la serie final de ascenso ante el Ourense en el Pazo dos Deportes?



La gente estaba muy enchufada, tenía muchísimas ganas de subir, estábamos muy ilusionados todos y la verdad es que fue un palo francamente gordo. Después en el quinto partido la verdad es que no hubo muchas opciones, pero somos el Breogán y, como siempre, nos tocó sufrir, aunque al final pudimos llegar arriba.



Se pasa mal por el club, por lo que representa y también por la afición que siempre está detrás. ¿no?



En mi caso yo lo sufro mucho por el club, pero sobre todo por la afición, su desilusión fue muy grande. Está claro que lo dimos todo y no pudo ser. Al final se tardó un poco más, pero logramos el objetivo de estar en la Liga ACB.



Todo aquel disgusto se convirtió en alegría en la temporada 2017-18, que fue perfecta para el Breogán. ¿Cómo la vivió?



Fue un año a nivel deportivo estupendo, ganamos todo lo posible, quedamos primeros y la alegría fue muy grande de toda la ciudad, del consejo, de los trabajadores. Como año fue realmente perfecto. En mi caso supone resarcirse de todos los problemas que hubo antes y que por fin se logró el objetivo de llevar al Breogán a la ACB.