LA PREVIA 🔥 Una tarde para héroes

El recuerdo del triunfo ante el Real Madrid el pasado mes de diciembre es el asidero al que quieren agarrarse los aficionados del Caf茅s Candelas Breog谩n, esperanzados en un triunfo de su equipo ante la visita esta tarde (17.00 horas, Pazo dos Deportes de Lugo) del Kirolbet Baskonia.

La diferencia entre ambas plantillas es m谩s que evidente en todos los aspectos; tambi茅n lo era, obviamente, con el actual campe贸n de la Euroliga, y la necesidad de triunfo es igual o m谩s perentoria en el caso del conjunto lucense.

No hay duda de que una segunda sorpresa esta temporada ser铆a un paso muy importante en las aspiraciones breoganistas y un empuj贸n an铆mico fundamental de cara a los dos siguientes compromisos, en los que los jugadores de Natxo Lezkano se jugar谩n gran parte de sus posibilidades de permanencia: la visita al Delteco Gipuzkoa y el encuentro, en Lugo, ante el Fuenlabrada.

Pero esas esperanzas de los aficionados lucenses, los que las tengan, tienen una argumentaci贸n muy fina. El Baskonia no es un equipo que se deje ir; es decir, no importa que haya jugado el viernes un encuentro de m谩xima exigencia porque hoy saldr谩n, otra vez, a por todas. No sabe lo que es la relajaci贸n y menos desde que Velimir Perasovic se hizo cargo del banquillo. Desde ese momento solo ha fallado en dos desplazamientos: en Tenerife (70-63) y ante el Real Madrid (82-76).

El Breog谩n tendr谩 que intentar compensar su inferioridad f铆sica con respecto a su rival. No ser谩 f谩cil

El Breog谩n, adem谩s, como sucedi贸 aquel recordado 16 de diciembre, tendr谩 que ofrecer su mejor cara y subir de forma notable su nivel de juego para tener posibilidades. Con respecto a aquel partido ante los jugadores de Pablo Laso, el equipo lucense se ha debilitado en el juego interior, ya que Jerome Jordan abandon贸 el equipo y Henk Norel sigue sin debutar. Y esto ante jugadores como Johannes Voigtmann, Ilimane Diop o Vicent Poirier es casi determinante.

De todas formas, y a煤n superando esa inferioridad interior, el Breog谩n tendr铆an que hilar muy fino en otros aspectos. El porcentaje tanto en los tiros de campo como en los libres tiene que ser muy superior al habitual, entre otras cosas porque el conjunto baskonista 鈥攅l segundo mejor de la ACB en rebotes defensivos鈥 apenas permite segundas opciones, con lo que las posibilidades de anotaci贸n lucenses se ver谩n muy reducidas ante el equipo que menos puntos ha encajado hasta ahora. Otro aspecto que necesitar铆an mejorar, y mucho, los lucenses, es el n煤mero de p茅rdidas 鈥攁lgo m谩s de trece por partido鈥 ante un rival que protagoniza el mayor n煤mero de recuperaciones. Es decir, si el equipo de Lezkano no cuida m谩s sus posesiones, su rival podr铆a matar el encuentro con canastas en superioridad y con altos porcentajes de acierto.

La defensa es, como es l贸gico, la otra pata del banco. El Breog谩n tendr谩 que intentar compensar su inferioridad f铆sica con respecto a su rival. No ser谩 f谩cil, costar谩 un gran sacrificio y, sobre todo, un gran desgaste, pero no existe otro camino. Si el equipo de Perasovic juega c贸modo terminar谩 ofreciendo una exhibici贸n anotadora como hizo en la pasada jornada ante el Unicaja, al que le endos贸 112 puntos.

Elijah Millsap ser谩 duda hasta el 煤ltimo momento. De todas formas, el hecho de no haberse entrenado durante la semana a causa de una dolencia lumbar propiciar谩 que sus condiciones no sean las adecuadas para un encuentro de estas caracter铆sticas. Arco y Vidal, tambi茅n con problemas f铆sicos durante la semana, estar谩n a las 贸rdenes de Natxo Lezkano.