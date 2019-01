Nacho Ordín: "No ascender empañó mi paso por el Breogán"

¿A qué se dedica actualmente Nacho Ordín?

Ahora llevo tres años en el departamento jurídico del Barcelona. Acabé la carrera de derecho e hice un par de másteres de derecho deportivo y ya entré en el club. Sigo vinculado al deporte desde el derecho.

Nacho es el tercer jugador aragonés (tras Biota y Ruíz Lorente) que pasa por esta sección este año. ¿Es Aragón tierra de baloncesto?

Pues es verdad en que en baloncesto ha habido grandes jugadores; además de los que tú dices están los hermanos Angulo, Maluenda… y grandes entrenadores (alguno que ha entrenado a Breogán como Abós). Y en particular en Monzón ha habido muchos olímpicos, un pueblo de 16.000 habitantes. El deporte ha estado siempre muy presente en Aragón.

¿Cómo te definirías como jugador?

Era un base ofensivo, más que defensivo. Mis cualidades físicas eran algo justas y me limitaban en defensa, pero era productivo en ataque. Anotaba bastante y con el paso del tiempo fui haciendo jugar mejor a mis compañeros. Sufría con bases más físicos o más rápidos.

¿Qué recuerdos guarda Nacho de su paso por el Gipuzkoa?

Pues muy buen recuerdo, independientemente de que acabáramos perdiendo la categoría. Era el primer año de San Sebastián en ACB y pasamos del Gasca (pabellón más pequeño) a Illumbe, que se fue acondicionando poco a poco. Illumbe se llenaba y la gente apoyaba independientemente de los resultados. Dos de nuestros mejores jugadores se lesionaron y al final descendimos.

¿Y de su estancia en Lugo?

Buenos recuerdos también, fueron tres años muy importantes para, mí. Se hizo muy buen baloncesto pero todo quedó empañado por no haber conseguido el ascenso, que era el objetivo del club. Eran los años fuertes de LEB, con auténticos equipazos, presupuestos muy altos y un nivel muy bueno.



La Final Four de Cáceres es uno de los momentos más recordados por el breoganismo. ¿Qué recuerdas de aquello?

Nos penalizó el gran nivel de la LEB. Estábamos cuatro equipazos y los cuatro éramos favoritos. Había mucha igualdad, y con tanta calidad, los partidos se ganan por detalles: ellos prepararon mejor estos detalles. Además yo no estuve nada bien y mi recuerdo es ingrato por todo ello. El formato play off nos hubiera ido mejor, en mi opinión.

Quizás tu mejor momento fue en Granada. ¿Lo crees así?

Sí, fueron mis cinco temporadas más importantes. Siempre me ha gustado permanecer tiempo en los equipos y allí era capitán y me sentía importante. Jugamos en ACB y asentamos el equipo. Allí me compré casa y fue donde me sentí más realizado.

Repasando todos tus equipos, has estado en muchos sitios en los que se come bien. ¿Con cuál te quedas a nivel gastronómico?

Si me tengo que quedar con dos, San Sebastián sería el segundo. Ir de pintxos o restaurantes allí son palabras mayores. Pero en el número 1 me quedo con Galicia, relación calidad precio es inigualable. Y tenéis buena materia prima, el pescado, el marisco, la carne, ¡y las patatas!

¿Y de la gastronomía lucense con que te quedas?

De Lugo me quedo con la tortilla de patata. Todo el mundo dice el marisco, pero la patata de ahí es genial. Recuerdo la tortilla de al lado del pabellón, que era increíble y la tomábamos en todos los cumpleaños de los jugadores.

También has jugado para grandes aficiones. ¿Con cuál te quedas?

Pues quizá Granada y Lugo, aunque me quedo más con Granada. En Lugo la gente respondía y mucho, pero fueron años duros. Era una afición exigente que apoyaba un montón pero también apretaba. En Granada las circunstancias fueron mejores.

¿Quién ha sido el mejor jugador con el que has coincidido en tu carrera? ¿Y el mejor al que te has enfrentado?

Es difícil, pero me quedo con Xavi Fernández, en León, que me marcó mucho. Cuando yo empezaba a jugar él estaba para fichar por el Barcelona. Es de los jugadores más preparados con los que he jugado, no tenía mucho físico, pero era muy bueno técnicamente. De los que me he enfrentado, quizás Djordjevic y Jasikevicus. Contra ambos jugué bastante bien, y eran dos referentes para mí, por eso me quedo con ellos.



La ficha

Nombre Ignacio Ordín Barrabés (Monzón (Huesca), el 4 de enero de 1978).

Trayectoria: 1996-97: EBA. Elmar León.

1997-98: LEB_A. Elmar León y ACB. León Caja España. Juega competición europea.

1998-2000: ACB. León.

2000-01: LEB. Baloncesto León.

2001-03: ACB. CB Granada.

2003-04: LEB. CB Granada.

2004-06: ACB. CB Granada.

2006-07: ACB. Bruesa GBC.

2007-10: LEB. Breogán.

2010-12: Girona FC. LEB Oro.

May. 2012: Lucentum Alicante. Liga Endesa. Disputa el Play off.

2012-13: Pro B Francia. ÉB Pau-Orthez.

Muy personal

Un vicio confesable:

Ver series y películas.



Ya que estamos, ¿alguna recomendación?

Recomendaría The Office.



Una virtud:

La constancia.



Un defecto:

Soy un poco cascarrabias.



Una manía:

Cuando jugaba tenía unas cuantas, ahora ninguna. Por ejemplo, usaba siempre los mismos calcetines hasta que quedaban inservibles.



Algo que odias:

La impuntualidad.



Alguien al que admires:

A mi abuelo. Es la persona que más me ha servido como referente.