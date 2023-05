Mrsic: "Necesitamos dar un paso más y esto implica jugar en Europa"

La décima plaza en la que finalizó el Río Breogán la temporada le podría abrir la posibilidad, si se mantiene el criterio del pasado año, de jugar la Basketball Champions League (BCL) la próxima campaña sin tener que disputar la fase previa como ocurrió el año pasado experiencia que, por cierto, el club lucense no está dispuesto a repetir. Veljko Mrsic asume los inconvenientes que pueden surgir de jugar dos competiciones entre otras cosas porque es la manera de intentar llegar a "algún jugador de más nivel".

Si no hay cambio de criterio en la Fiba, su equipo disputará la BCL la próxima temporada. ¿Disputar dos competiciones sería un problema adicional?

Bueno, lo cierto es que es una incógnita saber cómo nos va a ir. Sabemos que lo que nos va a pesar mucho son los viajes. Ayer hablábamos de la diferencia entre Bilbao y nosotros. Ellos tienen un aeropuerto a 20 minutos de la ciudad y vuelos directos a Europa y nosotros tenemos que ir a Santiago o A Coruña, que ya es una hora, y luego enlazar en Madrid o Barcelona para volar a ciudades europeas y esto nos va a pesar...

Entonces no ve claro lo de jugar competición europea...

No, ese es un inconveniente pero hay otras cosas a valorar. Yo creo que ahora el Breogán necesita dar un paso más, un paso adelante, intentar crecer. Tendremos jugadores jóvenes que lo necesitan para mejorar y, además, creo que jugando competición europea vamos a poder fichar algún jugador con más nivel que si solo jugamos la Liga Endesa.

El triunfo en Valencia puso fin a una racha negativa de resultados pero, sobre todo, les permite finalizar en la décima plaza, mejorando la clasificación del año pasado.

Nos hemos merecido acabar donde acabamos por todo lo bueno que hemos hecho esta temporada. Últimamente habíamos entrado en una fase negativa por varias razones pero logramos acabar con esta victoria que en un momento podía no parecer importante pero, como dije a los jugadores, antes del partido hay equipos y equipos y yo estoy muy orgulloso de todos ellos, querían acabar bien la temporada, de la mejor manera posible y lo cierto es que respondieron muy bien. Jugamos un buen baloncesto ante un equipo que tiene mucha calidad. El año pasado no habíamos logrado ganar a ningún equipo de Euroliga en su casa. Estamos contentos de lo realizado pero también sabemos que hay que hacer un buen análisis de la temporada y ver dónde podemos mejorar.

El Río Breogán ha ganado ocho partidos a domicilio, que es su récord histórico en la ACB, y solo seis ante su público. ¿A qué se ha debido esto?

Para mí son muy importantes esas ocho victorias fuera porque hemos demostrado que el nuestro es un equipo serio y que trabaja bien. Tuvimos muchos jugadores nuevos, jóvenes y con roles importantes y seguro que sobre todo al principio les pudo pesar jugar en Lugo. También creo que nuestros rivales venían aquí a jugar contra un buen equipo, solo el Real Madrid vino quizás un poco relajado, todos vinieron aquí muy preparados y han jugado buenos partidos.

¿Qué faceta considera fundamental mejorar de cara a la temporada que viene? ¿Quizá un equipo más físico y con mayor amenaza de tres?

Hay que valorarlo todo. Con el presupuesto que hemos tenido es lo que hemos podido fichar. Seguro que vamos a intentar mejorar esas cosas pero hay que entender que hemos tenido jugadores jóvenes que han necesitado tiempo para adaptarse. Cuando hemos estado todos juntos, hemos tenido partidos con buenos porcentajes. Últimamente, con las ausencias de Nakic y Momirov, hemos bajado. En Valencia, por ejemplo, en el primer tiempo no estuvimos acertados pero después, en la segunda parte, hicimos siete triples de quince lanzamientos. Esto hay que trabajarlo, intentar mejorar pero siempre digo que el tiro de tres depende del juego. Cuando el equipo mueve bien el balón se mete cuando no se falla. No estoy muy preocupado por el tiro de tres, sé que tenemos buenos tiradores.

Sergi Quintela, Erik Quintela, Toni Nakic y Stefan Momirov podemos darlos como seguros para la próxima temporada. ¿Cree que va a continuar algún jugador más?

Espero que además de esos que citas pueda tener, como mínimo, uno más. Me gustaría que siguiera alguno más pero vamos a ver si podemos llegar. Tenemos una idea clara de qué tipo de jugadores vamos a buscar, llevamos tiempo trabajando el mercado.

¿Y cuáles serían las características de esos jugadores?

Hay que mejorar físicamente el juego interior. Luego depende de los que se queden para ver en qué posiciones situamos a los dos extracomunitarios. Primero vamos a ver los españoles y europeos que tenemos o que podemos tener.