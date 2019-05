Manu Gómez: "Fui a Lugo con miedo, pero fue la leche"

Manu Gómez Cagiao (Betanzos, 23/12/1978) jugó con sus 2,03 como pívot en diferentes clubes a lo largo de su carrera, siendo especialmente importantes sus pasos por Burgos y Lugo. Destacó por su dureza, trabajo y solidaridad con sus compañeros.

Tu formación estuvo a caballo entre A Coruña y Andalucía, con un importante paso por la prolífica cantera de Unicaja. ¿Qué destacarías de esa etapa?

Sobre todo destacaría la etapa de Unicaja, que me dio la posibilidad de estar en un club de ACB y jugar con grandes jugadores, lo que ayuda a comprobar tu verdadero nivel.

¿Alcanzas tu techo como jugador en Alicante, donde juegas muchos minutos e incluso competición europea?

Sí, sobre todo por lo que tú dices, es distinto a Burgos o Lugo en lo personal. Pero en Alicante pasas por jugar play off de ascenso, el propio ascenso, jugar ACB y Eurocup.

Luego de tu paso por Murcia, Valladolid y Los Barrios llegas a un Burgos donde te asientas nada más y nada menos que durante 4 años, siendo uno de los jugadores más queridos por los burgaleses. ¿Qué recuerdos te evoca esa etapa?

Pues si Alicante fue el tope en lo deportivo, esto es lo contrario. Llegué a un equipo recién ascendido, donde lo pasas mal el primer año para salvarte… Luego con Andreu cambió todo y ves el baloncesto de otra manera y el club fue creciendo. Burgos fue casi mi casa y digo casi por que lo comparto con Lugo.

Efectivamente, en Lugo pones el colofón a tu carrera. En el Breogán estás tres años y eres capitán. Imagino que para un jugador gallego fue todo un orgullo...

Justo, fue un orgullo. A unos kilómetros de mi casa. Fui con un poco de miedo al principio, vas a un histórico ACB en LEB y con obligación de estar arriba, tienes dudas de si podrás dar la talla. Y al final fue la leche, sobre todo el primer año.

¿Con qué te quedarías de esa etapa en Lugo?

Me quedo con todo, con los tres años. Siempre queríamos subir. Mi último año fue malo por la lesión, por no poder jugar… pero por todo lo que viví y la gente que conocí, una afición como la de Lugo y un equipazo, me tengo que quedar con los tres.

¿A que te dedicas actualmente? Eres de esos jugadores a los que se le perdió la pista...

Es que no soy mucho de redes sociales y esas cosas, soy discreto. Actualmente vivo en Granada con mi mujer, desde que acabé en Burgos. Queríamos un cambio de aires y desconectar del baloncesto. Hice borrón y cuenta nueva y aquí vivimos. Ahora estoy preparando unas oposiciones.

Imaginemos que llega un jugador que no conoce nada de Lugo a la ciudad. ¿Qué le recomendaría Manu Gómez?

Depende de a quién, si es americano es más difícil explicarle algunas cosas. Un buen resumen sería verse el centro, con toda su historia y cultura, e irse a comer un pulpo y churrasco. Siempre que paso de camino a casa paro en Lugo a comer.

Ahora que el Cafés Candelas Breogán ha descendido… ¿Te ha tocado vivir algún descenso? ¿Cómo se lleva?

No me ha tocado ninguno, por suerte. He estado para bajar en la última jornada, y me vas a echar a los leones, pero fue contra el Breogán, cuando yo estaba en ese Valladolid.

¿Y cuál es el mejor jugador con o contra el que has jugado?

Buena pregunta. Te podría decir Perasovic. El que más me ha sorprendido fue Prigioni y su cambio de chip. Pasó de ser un jugador con muchísimo hambre, para ir apostando más por ser un director, era un entrenador la pista.

Pasemos a lo serio. ¿Tortilla de Betanzos o la de As Pedreiras?

(Ríe intensamente) ¿Pero tú como sabes lo de As Pedreiras? Lo siento mucho, de As Pedreiras he comido muchas, pero tengo que quedarme con la de Betanzos.

Para el partido de hoy… ¿San Pablo Burgos o Breogán?

Vaya pregunta dura… Justo he hablado con Albano y quieren quedar lo más arriba posible, mientras que el Breogán se juega el orgullo. Voy a apostar por Lugo, porque van a querer acabar bien el año, no se merecen despedirse mal de la afición.

Si no hubieras jugado al baloncesto serías…

Pues mira, a día de hoy tengo la rodilla destrozada y no puedo hacer muchas cosas, pero si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. No sabría decir a que me dedicaría, habría opositado antes, pero sería algo físico (policía, bombero, algo así…).