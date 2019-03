LA ENTREVISTA 🗣 Sulejmanovic: "En el Pazo no hay nada que sea imposible"

Emir Sulejmanovic, uno de los jugadores más queridos por la afición del Breogán, confía en el trabajo del equipo para mantenerse en una Liga Endesa muy competida y con partidos donde siempre hay que darlo todo.

¿Cómo está el equipo tras la derrota del pasado fin de semana en el derbi ante el Obradoiro?

A nadie le gusta perder, queríamos la victoria. Pero ahora tenemos que pasar página y centrarnos en lo que viene porque es lo más importante. Por momentos competimos muy bien ante el Obradoiro,

pero pagamos algunos despistes y tuvimos un tiro final para ganar el partido. Ahora hay que volver a entrenarnos y centrarnos en lo que viene, que es un tramo de calendario importante, y es que necesitamos victorias. Hay que trabajar mucho para conseguirlas, pero yo creo en este equipo y podemos llegar al objetivo.

¿Qué espera de un rival como el Kirolbet Baskonia?

Es un equipo hecho para ganar partidos, pero no hay que olvidar que el Real Madrid también venía a Lugo a ganar y fuimos capaces de vencerle. No es imposible ganar, solo hay que creer, jugar lo mejor que se puede y darlo todo en la pista, que es cuando la gente lo reconoce. Cuando das todo te sientes tranquilo contigo mismo y no acusas tanto la derrota. Nos espera un equipo de la Euroliga, que vale mucho, que tiene más calidad que nosotros, pero cuando somos un equipo podemos ganar a cualquiera, sobre todo en casa. En el Pazo no hay nada imposible.

El Baskonia ha perdido a Shengelia, su jugador más determinante. ¿Una baja de esa entidad hace más fácil sorprenderles?

Ellos tienen lesionado a Shengelia, pero Voigtmann está jugando realmente bien ahora. Creo que ha cubierto esa baja muy bien. También hay que ver que se trata de un equipo de Euroliga, con profundidad de banquillo, mucha calidad y siempre hay gente que espera con hambre para enseñar en la pista lo que pueden hacer. Claro que es un equipo más fuerte con Shengelia porque hablamos de uno de los mejores ala-pívots de la Euroliga. Llevan un tiempo sin él y encontraron maneras para atacar y sobrevivir a su ausencia.

Me toca trabajar para demostrar que tengo capacidad para jugar en la ACB. Esta campaña, las lesiones me lo pusieron más complicado

¿Cree que el rival puede acusar el hecho de jugar compromisos europeos entre semana?

Se puede sacar una pequeña ventaja porque ellos jugaron dos días antes frente al Khimki, un día libre y luego viajaron a Lugo. Pueden venir un poco más cansados y entonces lo que hay que buscar es un partido con más ritmo, pero ellos son un equipo con un nivel muy alto porque es un bloque muy físico gracias a hombres como Poirier, Vildoza, Shields o Hilliard. Será un partido muy duro y en el que habrá que estar al cien por ciento para poder superarles. Si tenemos una oportunidad hay que cogerla, si no nos van a castigar fuerte.

En la pasada jornada, un equipo como el Ucam Murcia fue capaz de sorprender al Barcelona, que venía de ganar la Copa del Rey. ¿Cómo explica este tipo de resultados?

Eso demuestra que la Liga Endesa está muy competida y realmente igualada, en la que todos los equipos pueden ganar a todos. El Ucam Murcia ganó al Barcelona y el Zaragoza en su momento casi gana al Real Madrid en su casa. Esta Liga es como es y nosotros tenemos que intentar ganar este partido ante un gran rival. Creo que hasta el final de la temporada no se va a saber nada, por ejemplo en San Sebastián también está luchando y a punto estuvieron de ganarle al Valencia en la pasada jornada.

Cuando aterrizó en el Breogán parece evidente que su objetivo era demostrar que podía ser un jugador válido para la Liga Endesa.

El año pasado venía del Fuenlabrada y luché para demostrar que podía jugar muy bien en la LEB Oro, y ahora lo que me toca es trabajar para demostrar que tengo capacidad para jugar en la Liga Endesa. También tengo que tener paciencia para llegar a mi punto máximo como jugador. Esta campaña, las lesiones me lo han puesto un poco más complicado y es difícil coger el ritmo bueno. Ahora me encuentro mucho mejor y seguro que llegará mi momento.

Nunca me he sentido así en un club, todo el mundo me recibió muy bien a ni llegada

La pretemporada fue algo terrible con tantas lesiones...

Tuvimos muy mala suerte, pero siempre fuimos capaces de competir y dimos lo máximo para compensar las bajas. En la pretemporada casi no pudimos hacer cinco contra cinco. Nunca dejamos de creer y ahora todo está mejor y eso se nota en el equipo.

¿El regreso de Henk Norel es una ayuda deportiva y psicológica para el grupo?

Seguro que ayudará en ambos sentidos. Él está trabajando para volver lo antes posible, pero debe tener cuidado porque las lesiones de rodilla siempre cuestan. Debe tener paciencia y cuando llegue será toda una ayuda.

¿Cómo se siente Emir Sulejmanovic en Lugo desde su llegada al Cafés Candelas Breogán?

No me he sentido nunca así en un club, todo el mundo me recibió muy bien a mi llegada, estoy muy a gusto en Lugo, me siento como en mi casa y no sé explicar mi situación, es que siempre están a mi lado, con una afición que siempre está a nuestro lado, que también acompaña cuando jugamos fuera y que te lo da todo. Jugar aquí es algo impresionante, siempre está lleno el Pazo, la gente está pendiente y presiona al rival. Eso para nosotros es una energía muy grande y se nota. Cuando jugamos en casa jugamos muy bien. Solo podemos tener buenas palabras para una afición que también estuvo el pasado fin de semana en Santiago acompañándonos.

¿Cómo recuerda la victoria esta temporada ante el Real Madrid?

Fue una victoria que nos ayudó mucho y es que hay que tener claro que al Real Madrid no se le gana todos los días. Es el actual campeón de Europa y tiene una plantilla increíble. Al ganar aumentó mucho la confianza y se notó en el siguiente partido, que también lo ganamos (ante el Andorra), con lo que llegó una racha buena de resultados. Estábamos en un mal momento y ese partido nos dio mucho y nos enseñó el camino a seguir. Nosotros estamos ahora con la cabeza en el partido ante el Baskonia, sabiendo que siempre hay que rachas buenas y malas.

En la zona baja hay un equipo como el Gran Canaria, llamado a hacer grandes cosas y que quizá esté pagando el esfuerzo de la Euroliga.

El Gran Canaria está acostumbrado a meterse en el ‘play off’ y la Copa del Rey, pero están metidos en la Euroliga, que es una competición muy dura, y necesitas una plantilla bastante larga para aguantar unos viajes tan largos. Es lógico que les cueste y ahora están sufriendo, pero también veo muy difícil que estén siempre ahí abajo (en la clasificación). Acaban de fichar jugadores con mucha calidad y seguro que llegará un momento en que subirán.

¿Cómo ve la situación de las ventanas FIBA?

Para los jugadores quizá es mejor, pero creo que al final es algo malo. Es algo que tienen que arreglar la Fiba, las Ligas y los clubes. Los jugadores no podemos hacer nada ahí porque si nos llaman tenemos la obligación de ir y si no vamos nos pueden sancionar. La gente piensa que podemos decir que no. El conflicto lo deben arreglar ellos. Nosotros vamos y para mí es un orgullo jugar y representar a mi país.