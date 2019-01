Johan Löfberg: "Quiero demostrar que puedo jugar en la Liga Endesa"

EL JUGADOR SUECO Johan Löfberg vive la temporada de su bautismo en la Liga Endesa. Y lo hace convencido de que tiene que trabajar mucho y ser constante porque lo que más quiere es seguir en la competición y mostrar a todo el mundo que es válido para militar en la que considera como una de las mejores ligas de Europa. Como el resto de sus compañeros, Löfberg admite que la pretemporada fue realmente complicada y que tantas lesiones no lo pusieron nada fácil, pero la unidad y trabajo ante la adversidad han sido claves para levantar al equipo. El jugador sueco se muestra feliz de jugar en la competición, medirse con grandes jugadores y equipos que pelean en la Euroliga. En la que es su segunda temporada en el Cafés Candelas Breogán, Löfberg reconoce que Natxo Lezkano, el técnico, le ha pedido, ante todo, que juegue con confianza y asegura, sin dudarlo, que jugar en el Pazo dos Deportes es fenomenal por el ambiente de que se vive y que es una gozada jugar ante la mejor afición de la Liga Endesa.

Cuando está a punto de terminar la primera vuelta de la Liga Endesa, ¿cómo ve la temporada del Cafés Candelas Breogán?

Si haces un balance, creo que lo hicimos bien hasta el momento. Tuvimos fases muy complicadas por las lesiones, pero el equipo supo adaptarse a las situaciones que se encontró. Aun así logramos seis victorias en lo que va de primera vuelta.

El inicio fue complicado y costó encontrar el camino de las victorias. ¿Puede entenderse que el equipo ha ido de menos a más en la Liga Endesa?

No creo que hayamos ido de menos a más especialmente. Tuvimos unos momentos complicados con las numerosas lesiones que sufrimos en el equipo y eso provocó que tuviésemos un poco de desventaja con respecto a otros conjuntos, pero eso fue todo. Siempre hemos estado dispuestos a luchar en cada entrenamiento para mejorar y luego hay que reconocer que es bueno ver que vale la pena y que el trabajo tiene sus resultados.

La pretemporada estuvo muy marcada por los cambios y constantes problemas físicos. ¿Fue duro convivir con esa situación en el trabajo diario?

Sin duda, fue difícil, pero esos instantes de la pretemporada nos dieron más confianza y fuerza a todo el grupo de jugadores. Creo que esta es la razón por la que estamos ganando ahora. Trabajamos duro durante los momentos más complicados y se demostró que merece la pena. Nadie se rindió y el grupo fue sólido y constante.

Cuando ya van varios meses de competición en la Liga Endesa, ¿qué opinión le merece la competición?

La Liga Endesa es una competición muy buena para jugar. Quiero decir que la considero como una de las mejores ligas de Europa. Si haces algo bueno en los partidos, casi todo el mundo lo sabrá y es que su impacto es muy grande, tiene mucha notoriedad.

Con la experiencia que tiene en la LEB Oro y lo que ha visto en este debut en la Liga Endesa, ¿cuáles son las diferencias más grandes que observa entre ambas competiciones?

La principal diferencia tiene que ver con la calidad individual que se ve en los jugadores. Puede decirse que en la Liga Endesa los jugadores están uno o dos niveles por encima y tengo que reconocer que estoy jugando contra los mejores jugadores de Europa en esta temporada. En la LEB Oro tú solo juegas contra equipos de la LEB Oro, mientras que en la Liga Endesa te mides con conjuntos que compiten también en una competición como la Euroliga. Las individualidades son la gran diferencia.

¿Cómo ve al Breogán esta temporada?

Nos veo quedándonos en la Liga Endesa, seguro. Creo que si no nos castigan las lesiones, seguiremos en la competición. En el aspecto personal, solo quiero demostrar que puedo jugar en esta competición de tanto nivel. Que nadie duda de que haré y daré todo lo que el equipo necesite de mí.

Imagino que un jugador siempre sueña con llegar a la Liga Endesa y vivir esa experiencia. ¿Qué expectativas tiene?

Quiero quedarme en la Liga Endesa y eso es todo. Voy a entrenarme muy duro cada día y poner toda la atención y el trabajo. Seguro que voy a aprovechar cada oportunidad que tenga en la cancha. Esas son mis expectativas.

Ya casi hemos llegado al intermedio en la competición. ¿Esperaba que fuese así su debut en la ACB?

En los primeros partidos de la temporada quizá me mostré un poco tímido, pero me fui acoplando a la Liga Endesa de una forma bastante rápida y ahora siento que siempre he jugado al baloncesto aquí. Creo que he hecho una buena temporada hasta ahora. Pero quiero más, quiero permanecer más minutos en la cancha y siento que puedo ayudar más al equipo siendo más sólido en cada partido. Haré las cosas lo mejor que pueda, como siempre lo intento.

En el equipo hay jugadores como Sergi Vidal, Salva Arco o Elijah Millsap que pueden jugar en su posición, lo que hace que tenga una competencia muy fuerte. ¿Cómo lleva esa lucha intensa por conseguir minutos de juego?

Forma parte del juego y me encanta. Lo que tengo que hacer es trabajar fuerte y hacerlo todos los días para merecer esa confianza por parte del entrenador. Todavía tengo mucho que dar y la competencia siempre es positiva para el equipo.

La victoria ante el Real Madrid fue realmente impactante por la forma y el nivel de jugar ante el actual campeón de Europa. ¿Cree que ese triunfo fue un punto de inflexión?

Sí, lo creo. Creo que ese triunfo nos dio ese pequeño empujón que necesitábamos en ese momento y ahí empezó una gran racha de victorias. Tuvimos antes quizás dos partidos que podríamos haber ganado, donde tuvimos opciones y los perdimos en el último cuarto. Después del partido de Madrid, creo que todos estábamos muy contentos por obtener una victoria así. La energía positiva de ese triunfo es lo que necesitábamos.

Cumple su segunda temporada como jugador en el Cafés Candelas Breogán y conoce perfectamente al técnico, Natxo Lezkano, ¿que le pide en los entrenamientos y en los partidos?

Lo que quiere el entrenador es que juegue con confianza.

Los equipos que militan en la Liga Endesa y la propia competición destacan el gran ambiente que se vive en cada partido en el Pazo dos Deportes de Lugo. Como jugador y desde dentro, ¿cómo lo ve?

El ambiente que se vive en el Pazo dos Deportes de Lugo siempre es increíble. Siento, y estoy seguro, de que tenemos la mejor afición de la Liga Endesa.

El anhelo de la Euroliga y el regreso a Suecia

Sus inicios en el mundo del baloncesto.

Todo empezó en el colegio, era más alto que el resto de niños y se me daba muy bien, con lo que ya empecé a jugar en un equipo.



La temporada en el Unión Financiera Oviedo (2016-2017), donde llegó a ganar una Copa Princesa, éxito que repetiría un año después como jugador del Cafés Candelas Breogán.

Tengo muy buenos recuerdos de lo que fueron esos meses en el Unión Financiera Oviedo. Hicimos una gran temporada con un gran equipo. El club fue muy amable y me cuidó muy bien y la ciudad también era agradable. Estaba muy contento.



Su fichaje por el Cafés Candelas Breogán.

Me emocioné mucho al conocer el interés y luego conseguir llegar al Breogán, era algo nuevo para mí y un equipo con ambición de ir a la Liga Endesa, como así ocurrió meses después.



Integración en la ciudad y en el club lucense.

Lugo es una ciudad pequeña, pero hermosa a su manera y el club está muy bien. Estoy muy contento y me siento realmente a gusto.



El Dolomiti Energía Trento, una experiencia vivida en la Liga italiana.

La experiencia fue buena. Es un tipo diferente de baloncesto el que se juega en Italia, con muchos más jugadores estadounidenses y un baloncesto muy físico.



Sus aspiraciones como jugador y qué metas le restan por conseguir.

Mi reto es ser más regular y mejorar en cada partido para no tener tantos altibajos. Mi objetivo es jugar en la Euroliga algún día. Eso sería genial, llegar a participar en una competición tan fuerte y atractiva. Suecia, un país donde el baloncesto está creciendo.



Suecia es un país pequeño, pero el baloncesto es un deporte que está creciendo.

Tenemos una muy buena selección nacional y tenemos muchos jugadores jóvenes que están surgiendo en este momento. Pero es difícil ser profesional en Suecia. Muchos jugadores tienen otros trabajos al margen y cosas por el estilo.



¿Regresará a su país natal?

Estoy seguro de que creo que voy a terminar mi carrera en Suecia. Siempre es agradable jugar allí y espero que mi ciudad, Gotemburgo, tenga un equipo en la Liga más importante para que pueda jugar con ellos.



Su aportación y experiencia como integrante de la selección sueca.

La verdad es que es una gran experiencia. Acabamos de firmar un entrenador español, Hugo López. Creo que podemos hacer grandes cosas con él y nuestros jugadores. Ojalá que podamos jugar ante la selección española en el próximo campeonato de Europa.