QUÉ FUE DE... 🤔 Nacho Ordín: "No ascender empañó mi paso por el Breogán"

DEFENDI脫 la camiseta del Caf茅s Candelas Breog谩n durante tres temporadas, justo despu茅s de haber militado en la Liga ACB con el Gipuzkoa, rival este domingo de los lucenses.

驴A qu茅 se dedica actualmente Nacho Ord铆n?

Ahora llevo tres a帽os en el departamento jur铆dico del Barcelona. Acab茅 la carrera de derecho e hice un par de m谩steres de derecho deportivo y ya entr茅 en el club. Sigo vinculado al deporte desde el derecho.

Nacho es el tercer jugador aragon茅s (tras Biota y Ru铆z Lorente) que pasa por esta secci贸n este a帽o. 驴Es Arag贸n tierra de baloncesto?

Pues es verdad en que en baloncesto ha habido grandes jugadores; adem谩s de los que t煤 dices est谩n los hermanos Angulo, Maluenda鈥 y grandes entrenadores (alguno que ha entrenado a Breog谩n como Ab贸s). Y en particular en Monz贸n ha habido muchos ol铆mpicos, un pueblo de 16.000 habitantes. El deporte ha estado siempre muy presente en Arag贸n.

驴C贸mo te definir铆as como jugador?

Era un base ofensivo, m谩s que defensivo. Mis cualidades f铆sicas eran algo justas y me limitaban en defensa, pero era productivo en ataque. Anotaba bastante y con el paso del tiempo fui haciendo jugar mejor a mis compa帽eros. Sufr铆a con bases m谩s f铆sicos o m谩s r谩pidos.

驴Qu茅 recuerdos guarda Nacho de su paso por el Gipuzkoa?

Pues muy buen recuerdo, independientemente de que acab谩ramos perdiendo la categor铆a. Era el primer a帽o de San Sebasti谩n en ACB y pasamos del Gasca (pabell贸n m谩s peque帽o) a Illumbe, que se fue acondicionando poco a poco. Illumbe se llenaba y la gente apoyaba independientemente de los resultados. Dos de nuestros mejores jugadores se lesionaron y al final descendimos.

驴Y de su estancia en Lugo?

Buenos recuerdos tambi茅n, fueron tres a帽os muy importantes para m铆. Se hizo muy buen baloncesto pero todo qued贸 empa帽ado por no haber conseguido el ascenso, que era el objetivo del club. Eran los a帽os fuertes de LEB, con aut茅nticos equipazos, presupuestos muy altos y un nivel muy bueno.

La Final Four de C谩ceres es uno de los momentos m谩s recordados por el breoganismo. 驴Qu茅 recuerdas de aquello?

Nos penaliz贸 el gran nivel de la LEB. Est谩bamos cuatro equipazos y los cuatro 茅ramos favoritos. Hab铆a mucha igualdad, y con tanta calidad, los partidos se ganan por detalles: ellos prepararon mejor estos detalles. Adem谩s yo no estuve nada bien y mi recuerdo es ingrato por todo ello. El formato play off nos hubiera ido mejor, en mi opini贸n.

Quiz谩s tu mejor momento fue en Granada. 驴Lo crees as铆?

S铆, fueron mis cinco temporadas m谩s importantes. Siempre me ha gustado permanecer tiempo en los equipos y all铆 era capit谩n y me sent铆a importante. Jugamos en ACB y asentamos el equipo. All铆 me compr茅 casa y fue donde me sent铆 m谩s realizado.

Repasando todos tus equipos, has estado en muchos sitios en los que se come bien. 驴Con cu谩l te quedas a nivel gastron贸mico?

Si me tengo que quedar con dos, San Sebasti谩n ser铆a el segundo. Ir de pintxos o restaurantes all铆 son palabras mayores. Pero en el n煤mero 1 me quedo con Galicia, relaci贸n calidad precio es inigualable. Y ten茅is buena materia prima, el pescado, el marisco, la carne, 隆y las patatas!

驴Y de la gastronom铆a lucense con que te quedas?

De Lugo me quedo con la tortilla de patata. Todo el mundo dice el marisco, pero la patata de ah铆 es genial. Recuerdo la tortilla de al lado del pabell贸n, que era incre铆ble y la tom谩bamos en todos los cumplea帽os de los jugadores.

Tambi茅n has jugado para grandes aficiones. 驴Con cu谩l te quedas?

Pues quiz谩 Granada y Lugo, aunque me quedo m谩s con Granada. En Lugo la gente respond铆a y mucho, pero fueron a帽os duros. Era una afici贸n exigente que apoyaba un mont贸n pero tambi茅n apretaba. En Granada las circunstancias fueron mejores.

驴Qui茅n ha sido el mejor jugador con el que has coincidido en tu carrera? 驴Y el mejor al que te has enfrentado?

Es dif铆cil, pero me quedo con Xavi Fern谩ndez, en Le贸n, que me marc贸 mucho. Cuando yo empezaba a jugar 茅l estaba para fichar por el Barcelona. Es de los jugadores m谩s preparados con los que he jugado, no ten铆a mucho f铆sico, pero era muy bueno t茅cnicamente. De los que me he enfrentado, quiz谩s Djordjevic y Jasikevicus. Contra ambos jugu茅 bastante bien, y eran dos referentes para m铆, por eso me quedo con ellos.