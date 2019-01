Final a medio camino

La segunda vuelta de la Liga ACB arranca hoy. Es decir, se traspasa el ecuador de la competición y por lo tanto ya va todo totalmente en serio. Todo pasa a tener una gran importancia. En muchos de los partidos ya no se trata solo de ganar, sino de tener en cuenta también la diferencia final por aquello, a veces tan definitivo, del average. Los rivales ya no son iguales. Más o menos, después de 17 jornadas, se han ido situando y ya no hay duda de los que son de "la Liga" del Broegán. Pero sobre todo, el inicio de la segunda vuelta marca que los errores ya se pagan en toda su extensión, en algún caso ya no habrá posibilidad de enmienda y en otros, cada error penalizará el resultado final de la temporada. El margen de error se ha minimizado.

Y todo esto ya se empezará a vivir esta tarde (20.30 horas, Pazo dos Deportes de Lugo) ante el Baxi Manresa. Por esto quizá, un técnico tan comedido en sus declaraciones como Natxo Lezkano no ha dudado en calificar el encuentro como "una final". Por una parte, el técnico tiene claro que su equipo, para seguir manteniendo aunque sea una mínima ventaja con respecto a las posiciones de descenso, necesita ganar. No puede perdonar en este tipo de partidos para alcanzar su objetivo de final de temporada. Pero por otro, también es consciente de lo que es el Baxi Manresa. Un recién scendido, como el Cafés Candelas Breogán, pero con una meritoria trayectoria en la primera vuelta. Un equipo, el Manresa, que ha demostrado no solo tener claro a lo que y cómo juega, sino que cree absolutamente en lo que hace. Un equipo que tiene su marca en la regularidad de su juego, lo que propicia que los cambios en su plantilla —sobre todo el que representa Alex Renfroe, el líder del equipo durante la primera vuelta— apenas se acusen.

El Manresa, además, se ha ganado el derecho a jugar sin ansiedad, sin presión en virtud de su posición desahogada en la tabla, donde puede mirar más hacia arriba que hacia abajo. Quizá, en esa fe en su trabajo y en la tranquilidad clasificatoria, resida el secreto de su gran rendimiento fuera de su cancha.

Y es que sólo Barça Lassa y Baskonia igualan las seis victorias que han conseguido los de Peñarroya a domicilio. Más que una advertencia es casi una amenaza en sí misma de cara al encuentro de esta sábado.

Por lo tanto, más que esperar del Baxi Manresa la respuesta de un recién ascendido, lo que se encontrará el Breogán es un equipo asentado, confiado en sí mismo y anímicamente reforzado. Un equipo que además, como sucedió en el partido de la primera vuelta, es superior al lucense en un aspecto tan importante como el físico. Son más fuertes y más rápidos que los jugadores del equipo lucense y, generalmente, esto les permite jugar con una alta intensidad. Y, esto implica que el Breogán, para defender sus opciones, tendrá que igualar en esos aspectos al rival, con lo que ello conlleva de sobresfuerzo y más si se toma como referencia el partido de la primera vuelta, desde el que la plantilla celeste se ha debilitado físicamente hablando con la marcha de Jerome Jordan.

Así que el Breogán, que necesita la victoria, tendrá enfrente no a un rival directo, sino al mejor conjunto, hasta el momento, a domicilio de la Liga Endesa. Y esto es mucho decir.

Lezkano volverá a contar hoy con Lucio Redivo que no jugó los dos últimos encuentros, ante Barça Lassa y Valencia Basket, por lesión.

El detalle: Plantillas cambiadas desde la primera vuelta

El calendario de la liga endesa no es simétrico. es decir, los partidos no se repiten en la segunda vuelta con el mismo orden que en la primera. Así, Manresa y Breogán se enfrentaron en la décima jornada y ahora abren la segunda vuelta. En el encuentro jugado el 25 de noviembre de 2018, el triunfo fue para los catalanes (72-63). Desde entonces ambas plantillas han cambiado. Renfroe, Doellman y Lukovic ya no están en Manresa, ni tampoco Jordan en el Breogán.