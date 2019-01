Qué es de... Javi Rodríguez: "Me gustaba mucho Gomis, era fan suyo"

JAVI RODRÍGUEZ (O Porriño, 1979) jugó en el Breogán en dos etapas (tras un breve paso intermedio por el Fuenlabrada). Formado en el Baskonia y en Norteamérica, militó en el cuadro vitoriano además de pasar por Gijón, Manresa y Bilbao. Se retiró tras una dura lesión en Manresa. Fue internacional con España.

Actualmente dirige al Oviedo Baloncesto, que marcha cuarto en la clasificación. ¿Cómo valora la temporada hasta entonces?

Después de tres años como ayudante y pasando a ser entrenador jefe, a estas alturas puedo decir que es muy satisfactoria. No solo por las victorias y el puesto, sino por las sensaciones, el juego… y estoy en un sitio maravilloso al lado de mi casa. Más no puedo pedir.

¿Cómo fue la transición de jugador a primer entrenador?

Tuve la mala suerte de romperme la rodilla en Manresa y a partir de ahí me saqué el título de entrenador superior. Me dan la oportunidad de venir aquí y ejerzo durante tres años como ayudante en un proceso de aprendizaje. Luego el club apuesta por mí y estoy agradecido por la oportunidad.

Repasando su etapa de jugador, ¿cómo jugaba Javi Rodríguez?

Sufrí una importante transformación de cuando empecé a cuando acabé. Era un jugador muy físico, muy explosivo y anotador (sin ser un buen tirador). Con los años cambié, me satisfacía estudiar el baloncesto, hacer mejor al compañero, buscar la mejor opción. Me hice más director. Me quedo más con esta última versión.

Recientemente Nacho Llovet ha superado un récord suyo, el de mayor valoración sin anotar en juego...

Ni lo sabía ni tenía conciencia de ello. Es algo anecdótico, me mandaron un whatsapp (no tengo Twitter) comentándomelo. No deja de ser una curiosidad estadística.

¿Recuerda el apelativo que le puso el speaker (José Areñas) del Breogán?

Creo que eran dos: Javi Potter en algún momento y Magic Porriño. Era muy simpático, recuerdo sus presentaciones: Ricardo Corazón de León González, Oye cómo vas, Santana, Que bueno que viniste Racca... Es una parte fantástica del espectáculo.

De su paso por Lugo, ¿con que se quedaría?

Al final aprendes de los buenos momentos y, sobre todo, de los malos. Mi mejor baloncesto y el peor fueron en Lugo. No tengo nada que reprochar a nadie. Sí es cierto que en mi salida se dijeron cosas que no eran verdad. Al final ganó la persona interesada en malmeter. Me marché por una decisión que no compartía, y me fui sin criticar a nadie. A la vuelta intenté solucionarlo jugando, pero no se pudo dar. Estoy muy agradecido por la oportunidad de jugar al máximo nivel en Lugo, y deseando lo mejor en el futuro para el club.

Ser base en Lugo nunca fue fácil…

Para mí es un privilegio jugar de base en el baloncesto, no tenía presión, solo cuando no estaba concentrado. He jugado siempre de base y por eso soy entrenador, porque tengo todo en la cabeza. Es el puesto en el que más responsabilidad recae.

Y de sus excompañeros en el Breogán, desde su óptica de entrenador, ¿qué jugador querría?

Me gustaba mucho Joseph Gomis. Fui fan suyo, nos llevábamos muy bien y quizás gracias a él llegué al nivel que me permitió ir a la selección. Fue uno de los jugadores que más me marcó. Decir Charlie Bell sería lo obvio, claro. Lo ficharía con los ojos cerrados.

También estuvo mucho tiempo en Manresa. ¿Qué recuerdos le trae esa etapa?

Fue mi mejor etapa, donde más disfruté, sobre todo por venir de donde venía (de la LEB, apartado, sin jugar…).

¿Qué le diría a alguien que sufre una lesión tan dura?

La única vez que lloré fue por la lesión, por la rabia, no por el dolor. Una lesión es dura, muy difícil y a veces definitiva. Pero siempre, pase lo que pase, hay que ser optimista. Si se supera a disfrutar cada minuto, porque después lo echas de menos. Y si no a otra cosa, que el mundo no se acaba ahí.

Dígame algo que eche de menos de Galicia.

A mi familia. Llevo desde los 14 años fuera de casa, veo a mis padres y a mi hermana menos de lo que me gustaría.

¿Hay futuro en el baloncesto gallego?

En cuanto a jugadores, a nivel no solo gallego sino español, cada vez cuesta más. Ganamos mucho en categorías inferiores, pero a la hora de la verdad... Hay una fase entre cadete/junior y profesional en la que algo falla. No sabría decir el porqué. Hay que apostar y apoyar al baloncesto, más en esta sociedad que en lugar de estar con un balón, no juegan, están con una tableta o con la videoconsola. No hay gente jugando en el parqué, están esparcidos jugando en internet.

¿Tiene una predicción para el partido de este sábado?

A mí me gustaría un empate, honestamente. Como no puede ser, a quién más falta le haga, y que gane el mejor.

Nombre: Javi Rodríguez O Porriño (22/04/1979)

Trayectoria:

Cantera del Tau Vitoria.

1997-98: ACB. Tau Cerámica

1998-99: LEB. Cabitel Gijón

1999-00: ACB. Tau Cerámica.

2000-03: ACB. Gijón Baloncesto.

2002-03: ACB. Leche Río Breogán.

2003-04; ACB. Fuenlabrada.

2004-07: ACB/LEB. Breogán.

2007-09: ACB. Ricoh Manresa.

2009-11: ACB Bilbao Basket.

2011-13: ACB: Assignia Manresa.

Muy personal

Un vicio confesable:

La playa/el mar.



Una virtud:

La honestidad.



Un defecto:

La impaciencia.



Una manía:

Cerrar siempre el coche dos veces.



Algo que odias:

La mentira.



Alguien al que admires:

A mis padres.