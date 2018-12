Qué es de... 🤔 Devin Wright: "Echo de menos los grelos de mi abuela"

DEVIN NOEL WRIGHT RODR脥GUEZ es un ala-p铆vot nacido en Lugo en 1986, hijo del m铆tico Jimmy Wright y que ha vestido unas numerosas camisetas por el mundo de la LEB Oro, entre ellas la del Andorra y la del Breog谩n. Todo un trotamundos del baloncesto nacido en Lugo.

驴Puede hacernos un breve repaso a su trayectoria?

Empec茅 bastante tarde a jugar a baloncesto. En Lugo jugu茅 a f煤tbol hasta los 14 a帽os, en la Comercial. Al crecer me vieron muy grande y ya me met铆 en el Sagrado Coraz贸n, con los hermanos Engroba durante dos a帽os. Luego pas茅 por el j煤nior de Zaragoza y de ah铆 ya me fui a Granada, donde estuve casi cinco a帽os (uno de ellos cedido en M茅rida). Comenc茅 m谩s seriamente mi carrera profesional pasando dos a帽os en Alc谩zar, ascendiendo, y luego otros dos en Andorra, tambi茅n con ascenso incluido. Luego vendr铆an dos a帽os en Melilla, el a帽o en el Breog谩n y otro en Ourense antes de venirme de nuevo a Granada.

驴Pesa, o ha pesado en alguna ocasi贸n, el apellido?

Alguna vez ha pesado porque mi padre ha sido un jugador muy importante en Lugo, un hist贸rico del Breog谩n. Est谩 esa sombra, que puede ser una motivaci贸n extra y tambi茅n hacer que todas las cosas sean m谩s dif铆ciles. Al final es inevitable. Estoy orgulloso de mi padre, pero siempre he intentado que me identificaran m谩s por mi juego que por 茅l.

驴Alguna vez alg煤n rival le ha confundido con un jugador americano?

A煤n me pasa a d铆a de hoy, especialmente con los 谩rbitros. Cada a帽o que entra alguien nuevo y me hablan en ingl茅s. Siempre les digo: "隆Pero que soy de Lugo, t铆o!"

驴Se le nota el acento gallego?

Se me nota sobre todo en cuanto estoy una o dos semanitas en Lugo, pero despu茅s, de tantos a帽os fuera, algo de acento pierdes. Todo el mundo me dice que hablo cantando.

En Andorra vimos un Devin que ray贸 a gran nivel. 驴Con qu茅 se queda de esa etapa?

Me quedo con el equipo que hicimos y el gran grupo que formamos. Evidentemente hab铆a calidad, si no no habr铆amos logrado tan buena temporada, pero destacar铆a lo bien que nos llev谩bamos todos. Esa fue la raz贸n de conseguir tanto el ascenso como el gran papel de nuestro a帽o de reci茅n ascendidos.

驴C贸mo era la vida en Andorra para un lucense?

Muy normal, como cualquiera. Viv铆a en Sant Juli谩, el 80 por ciento del equipo viv铆a en el mismo bloque. Ya te puedes imaginar, est谩bamos siempre juntos y todo eso ayud贸 a hacer ese gran grupo. He llevado siempre una vida normal, cuid谩ndome y entrenando, con mis d铆as de fiesta y mi descanso.

En cambio en Lugo vivi贸 una temporada complicada. 驴Qu茅 sensaci贸n le dej贸?

Fue un a帽o dif铆cil por muchos factores. El Breog谩n ven铆a de una final, con grandes expectativas para tratar de consumar el ascenso. Al final el equipo no estuvo a la altura por muchas cosas: cambios en el equipo, las lesiones al principio (que es un momento fundamental), la enfermedad de Lisardo, que nos jodi贸 bastante鈥 todo eso afecta mucho. Al final ganamos cinco partidos que nos permitieron jugar los play off, pero lo m谩s l贸gico es que si llevas una temporada tan irregular en los play off te eliminen.

Actualmente, en Granada juega con mucho exbreoganista (Bortolussi, Guille Rubio y Carlinhos de Cobos). Parece que han hecho un gran grupo, 驴no?

S铆, me recuerda mucho a cuando estuve en Andorra. Tanto el a帽o pasado como este, pero este a帽o en particular, tenemos la ventaja de mantener parte del bloque y apuntalar algunas posiciones, mejor谩ndolas con Guille, Olmos, Pardina鈥 La clave de este a帽o es apostar por el jugador espa帽ol. De hecho, no tenemos compa帽eros americanos. Este a帽o est谩 siendo bueno y creo, espero y deseo que ser谩 un muy buen a帽o.

Hablando de ellos, 驴le ha tocado emparejarte algo con Guille?

Pueden saltar chispas ah铆鈥 Pues s铆 (r铆e)鈥 es un t铆o bastante duro, una piedra, me ha tocado sufrirlo bastante veces. 隆Pero Sergio Olmos tampoco es ninguna madre eh! Tengo tambi茅n una guerra ah铆 con el鈥

驴Y qu茅 echa Devin de menos de Lugo? 驴Y qu茅 no?

De menos echo a la familia, sobre todo. Tengo a toda mi familia all铆. Tambi茅n la comida: el pulpo, el cocido鈥 隆y los grelos de mi abuela! No echo de menos la humedad y la niebla de la ma帽ana. Recuerdo d铆as de ir al Pazo y quedarme pajarito.

Muy personal

Un vicio confesable: El chocolate, no hay d铆a que no lo coma, y si no estoy de mal humor.



Una virtud: No s茅 si es una virtud pero cuando quiero algo voy a por ello y hasta que no lo consigo no suelo parar.



Un defecto: Como dice Helen (su esposa) soy bastante huev贸n.



Una man铆a: Antes s铆 ten铆a, siempre ten铆a que apagar la luz tres veces, pero ya he dejado de hacerlo.



Algo que odia: Esa gente que no va de frente en la vida.



Alguien al que admires: A mi mujer.