Breohistorias 🖊 Una finta al Roma

Breog谩n y Andorra, aunque nacieron con pocos a帽os de diferencia 鈥攅l club lucense en 1967 y tres a帽os m谩s tarde el del Principado鈥, han coincidido en pocas ocasiones. Concretamente en catorce, seis de ellas en la Liga ACB: tres temporadas consecutivas entre 1992 y 1995 y el resto en la segunda categor铆a del baloncesto espa帽ol, bien la Primera B (temporada 1986-87) o LEB, en las campa帽as 1996-97, 2012-13 y 201314. El saldo, atendiendo solo a la m谩xima categor铆a, es netamente favorable a los andorranos, con cinco triunfos por uno solo de los breoganistas, el conseguido el 6 de noviembre de 1993 (70-69).

De la historia entre ambos clubes hay dos hechos destacables. El primero fue que en Andorra se produjo el debut con el Breog谩n de uno de sus jugadores m谩s impactantes: Tanoka Beard. Un jugador fundamental para que el equipo lucense mantuviera la categor铆a en la temporada 1993-94. Y la contrataci贸n del estadounidense tuvo su peque帽a intrahistoria.

El equipo lucense se vio obligado a sustituir por una grave lesi贸n al p铆vot Cedric Glover y su recambio, el jugador estaba rindiendo a alto nivel y el equipo estaba en una delicada situaci贸n, no era una cuesti贸n menor.

El por aquel entonces gerente del club lucense, V铆ctor Varela, se fij贸 de inmediato en un joven jugador, un roockie, que iba a ser cortado por el Burghy Roma, ya que hab铆a logrado la contrataci贸n de Albert English. Pero cuando el club romano se enter贸 del inter茅s breoganista, mantuvo a Beard dentro de la disciplina del equipo, a la espera de una compensaci贸n econ贸mica por su baja.

Entonces Varela, en una movimiento muy inteligente, y probablemente ayudado por Miguel 脕ngel Paniagua, en aquel momento agente de jugadores y accionista del Breog谩n, decidi贸 hacer creer al club romano que declinaban la incorporaci贸n de Tanoka Beard y para ello anunciaron a bombo y platillo la contrataci贸n de Tony Martin, un temporero de bajo nivel deportivo que estaba disputando la liga mejicana. Martin lleg贸 a Santiago con una camisa de manga corta en pleno mes de febrero y se incorpor贸 a la disciplina del equipo inmediatamente. Inolvidable la foto de presentaci贸n del jugador en el Pazo, con la camiseta del Breog谩n, con pantalones vaqueros y botando la pelota. Martin lleg贸 incluso a debutar en la ACB en Le贸n. Veinticuatro horas despu茅s de aquel encuentro, el Burghy Roma desped铆a definitivamente a Tanoka Beard. 脡ste viaj贸 a Lugo directamente y Tony Martin, que ya se hab铆a comprado ropa de abrigo, volv铆a en un vuelo directo para M茅xico. Tanoka jug贸 los ocho 煤ltimos partidos de la fase regular y su media de 14 puntos y 9 rebotes fue fundamental para que el Breog谩n evitara el descenso.

Lugo tiene en la historia del Andorra un peque帽o apartado, aunque en 茅l no estuviera implicado el Breog谩n. Finales de la temporada 1989-90. El equipo del Principado jugaba los play off de ascenso, al mejor de tres partidos, frente al Le贸n. En el primer partido, jugado en la cancha castellana, el triunfo fue para el Andorra (87-94) en un partido que acab贸 con incidentes que propiciaron el cierre del Palacio de los Deportes de Le贸n. En el 煤ltimo encuentro jugado en Andorra, fueron los de Le贸n lo que ganaron (73-81) y por lo tanto todo se decidir铆a en el tercer encuentro que, el club leon茅s decidi贸 que se jugara en Lugo. El Andorra lleg贸 falta de once segundos con ventaja (72-75) y posesi贸n pero un robo de bal贸n y tres tiros libres de Xavi Fern谩ndez, llevaron el partido a la pr贸rroga y, en ella, a la derrota del Andorra.