Breohistorias 🖊 Breo, Obra... y La Casera

Partido de rivalidad. As铆 rezan la mayor铆a de los titulares para referirse al encuentro que esta tarde disputan el Caf茅s Candelas Breog谩n y el Obradoiro. Y la verdad es que salvo por la proximidad y por tratarse de los dos equipos gallegos que militan actualmente en la Liga Endesa lo de rivalidad es una consideraci贸n que va un poco ancha si se atiende a la historia de estas dos entidades.

Para empezar ser谩 la primera vez que los dos equipos se enfrenten en la m谩xima categor铆a del baloncesto espa帽ol. Lejos, por lo tanto, de los 17 encuentros que protagonizaron Breog谩n y Oar Ferrol o los 15 ante el Ourense, contabilizando solo los de la Liga ACB. En realidad, Breog谩n y Obradoiro se han enfrentado en muy pocas ocasiones y, adem谩s, siempre en planos o con objetivos muy distintos. As铆, desde la temporada 1974-75 a la 1987-88, siempre en la segunda categor铆a nacional, se produjeron ocho partidos entre estos equipos con siete triunfos lucenses. La 煤nica victoria de los compostelanos se produjo en la campa帽a 1977-78 (103-88). Eran tiempos en los que el Breog谩n siempre era aspirante al ascenso mientras que sus vecinos casi siempre se ve铆an obligados a luchar por mantener la categor铆a.

La situaci贸n vari贸 desde que el Obradoiro volvi贸 al baloncesto profesional. La coincidencia se produjo, como no pod铆a ser de otra forma, en la LEB Oro en la campa帽a 2010-11 y en este caso la superioridad del Obradoiro, despu茅s de una campa帽a en la ACB, fue incuestionable. Se impuso en los cinco partidos jugados esa temporada, dos de la fase regular y tres de play off de ascenso.

Y es que en realidad la relaci贸n entre el Obradoiro y el Breog谩n, o el baloncesto lucense, siempre hab铆a sido ejemplar, a lo que contribuy贸 tanto los lucenses que jugaron en el equipo de Santiago, como Luis Chao, Pirulo, Armando M茅ndez o Pepe Conde, o el trasvase de jugadores entre el club lucense y el Obradoiro, con jugadores como Andr茅s Caso, Paco Dosaula, Victor Anger, Julio Torres, Jimmy Wright o, 煤ltimamente, Alberto Corbacho. Es m谩s, tampoco faltaron hist贸ricamente las ayudas entre los clubes de las dos ciudades. A poco de llegar a la Primera B, por ejemplo, el Obradoiro se enfrentaba en Santiago a La Casera. Los primeros necesitaban el triunfo para alcanzar sus objetivos, mientras que los lucenses, que ten铆an en sus filas a Pepe Conde, Antonio Seral o Bob Fullarton, ya estaban clasificados para la fase de ascenso 鈥攕e disput贸 en Sevilla y en la misma ascendi贸 el Breog谩n鈥. Fue aquel un partido que no olvid贸 ninguno de los protagonistas. Nunca volvieron a jugar un duelo tan amigable como aquel, en el que, obviamente, el triunfo cay贸 del lado que ten铆a que caer. El del Obradoiro.

No conviene confundirse. Tradicionalmente los clubes de Lugo y Santiago han convivido en perfecta armon铆a. La rivalidad que ahora se pretende es artificial. No hay que enga帽arse, los desencuentros que se han producido estos 煤ltimos a帽os no tienen un origen deportivo. Es el despecho por el abandono de un presidente que cambi贸 de club, hoy ya una an茅cdota. Ojal谩 todo vuelva a ser solo baloncesto.

Un doloroso antecedente

El 煤ltimo partido oficial en el Pazo fue el 18 de mayo de 2011. El Breog谩n ca铆a ante el Obra en el tercer partido de la serie por 54-77, tras dos contundentes derrotas en Santiago tambi茅n por m谩s de 20 puntos, sin posibilidad alguna, hundidos en los tiempos oscuros de la LEB.



En Lugo jugaban, por ejemplo, Feldeine, Betinho, Forcada o Oliver Arteaga (en la foto, el temporero Hicks, con la pe帽a). En el Obra, patrocinado por Blusens, destacaban Corbacho, Junyent, Michael Ruffin o Bernard Hopkins