EPTV | 📺 La polémica del cuartel de San Fernando, a debate en Foro Lucense

La tercera edici贸n de Foro Lucense, el programa de tertulia y debate que se graba cada mi茅rcoles en los estudios de televisi贸n de Forus, ya est谩 disponible en la p谩gina web de El Progreso. Los participantes en esta ocasi贸n son Branca Rodr铆guez Pazos, teniente de alcalde de Lugo en el periodo 1999-2003; el hist贸rico del Partido Popular lucense Enrique Rozas, el exconcejal de Ciudadanos Jes煤s Exp贸sito y el periodista Jos茅 Luis Ramudo, de la cadena Cope.

Sobre la mesa casi de forma monogr谩fica la pol茅mica del cuartel de San Fernando y del proyecto de museo de la romanizaci贸n, sobre todo en relaci贸n a potenciar el centro de Lugo, que adem谩s poco a poco se est谩 quedando sin actividad comercial.

Los puntos de vista:

Branca Rodr铆guez Pazos 鈻 "O museo do romanizaci贸n 茅 o que est谩 proxectado e 茅 o que se debe facer no cuartel".



Jes煤s Exp贸sito 鈻 "Un colexio segue sendo para min o adecuado en San Fernando, hai demanda de prazas escolares no centro".



Jos茅 Luis Ramudo 鈻 "Se estamos cinco persoas e cada unha ten a s煤a idea sobre San Fernando, como imos chegar a un consenso?"



Enrique Rozas 鈻 "Trabaj茅 en San Fernando y s茅 como es... es un edificio muy grande y hay que pensar bien las cosas, aunque haya un proyecto".

Foro Lucense pretende exponer cada semana temas de actualidad, con aquellos lucenses que tienen algo que decir.